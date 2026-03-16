Y en su mejor momento: Revelan por qué Erick Pulgar quedó fuera de la nómina de La Roja

Hoy se dio a conocer la esperada nómina de la Selección Chilena para lo que serán sus amistosos durante la fecha FIFA de marzo, y en medio de las sorpresas del técnico Nicolás Córdova, ahora salió a la luz la verdad detrás de la ausencia de Erick Pulgar, quien goza de un inmejorable momento en Flamengo.

Si bien La Roja no dirá presente en el Mundial de Norteamérica 2026, aún así se aprovechará el parón de selecciones para no perder ritmo de cara a un nuevo ciclo, y el DT interino ya eligió a los 26 jugadores que viajarán a Oceanía para medirse con Cabo Verde y Nueva Zelanda los días 27 y 30 del presente mes.

Entre los convocados, llama fuertemente la atención que no esté Pulgar, una de las estrellas del Mengao, desatando una serie de especulaciones sobre el volante, más aún considerando que en 2025 ya se había excluido del combinado nacional debido a que Flamengo competía instancias claves en Copa Libertadores y en el Brasileirao.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

📋 Nómina de #LaRoja 🇨🇱 para los partidos ante Cabo Verde 🇨🇻 y Nueva Zelanda 🇳🇿. pic.twitter.com/vvqBn9RkSZ March 16, 2026

Erick Pulgar estaba en la nómina, pero se bajó

Ante ello, fue el periodista Christopher Brandt en SportsCenter de ESPN quien explicó la situación, y es que el nacido en Antofagasta iba a entrar en la lista de Córdova, pero él mismo se bajó nuevamente: "Lo que nos dicen de la selección es que el jugador pidió no ser nominado, que no estaba disponible".

"Es una decisión del jugador que acoge la federación y la selección", profundizó el comunicador, y si bien aún se desconoce la razón, todo apunta al panorama que se vive en Flamengo, donde tras el arribo de Leonardo Jardim como nuevo técnico, Erick Pulgar priorizaría no perder terreno en la oncena titular.

Te puede interesar: Ex Real Madrid se rinde a los pies de Maximiliano Romero en Colo Colo: "Extremadamente top"