Y en su mejor momento: Revelan por qué Erick Pulgar quedó fuera de la nómina de La Roja

Revelan por qué Erick Pulgar quedó fuera de la nómina de La Roja

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Así respondió Mario Desbordes: Operativo por contrabando desata violentos incidentes en barrio Meiggs

Así respondió Mario Desbordes: Operativo por contrabando desata violentos incidentes en barrio Meiggs
Lanzan grave acusación contra Nicolás Córdova por nómina de La Roja

Lanzan grave acusación contra Nicolás Córdova por nómina de La Roja: ¿Manipulación desde arriba?
¿Qué fue lo que dijo? Rodrigo Rojas Vade despierta del coma inducido y habla con la PDI

¿Qué fue lo que dijo? Rodrigo Rojas Vade despierta del coma inducido y habla con la PDI
“Para mí hubo trampas”: Padre de Nicolás Zepeda lanza nueva revelación e insiste en su inocencia en la previa de tercer juicio

“Para mí hubo trampas”: Padre de Nicolás Zepeda lanza nueva revelación e insiste en su inocencia en la previa de tercer juicio
El millonario sueldo de Fernando Gago en su último club antes de sonar en la U

El millonario sueldo de Fernando Gago en su último club antes de negociar con la U: ¿Vale la pena?
VIDEO | “Las regiones no tienen seremis”: Manouchehri interpela a Rojo Edwards por prioridades en “Gobierno de emergencia”

VIDEO | “Las regiones no tienen seremis”: Manouchehri interpela a Rojo Edwards por prioridades en “Gobierno de emergencia”
Ex Real Madrid se rinde a los pies de Maximiliano Romero en Colo Colo

Ex Real Madrid se rinde a los pies de Maximiliano Romero en Colo Colo: "Extremadamente top"
Nicolás Córdova nómina la roja.

Con grandes sorpresas: Nicolás Córdova oficializa su nómina para la doble fecha FIFA de La Roja
El dineral que tiene a una figura de la U con pie y medio fuera del club

Figura de la U tiene pie y medio fuera del club por este dineral: ¿Deberían pagarlo?
La verdadera razón por la que Colo Colo no fichó a Daniel Castro.

Y ahora es la figura del torneo: la verdadera razón por la que Colo Colo no fichó a "Popín" Castro

Hoy se dio a conocer la esperada nómina de la Selección Chilena para lo que serán sus amistosos durante la fecha FIFA de marzo, y en medio de las sorpresas del técnico Nicolás Córdova, ahora salió a la luz la verdad detrás de la ausencia de Erick Pulgar, quien goza de un inmejorable momento en Flamengo.

Si bien La Roja no dirá presente en el Mundial de Norteamérica 2026, aún así se aprovechará el parón de selecciones para no perder ritmo de cara a un nuevo ciclo, y el DT interino ya eligió a los 26 jugadores que viajarán a Oceanía para medirse con Cabo Verde y Nueva Zelanda los días 27 y 30 del presente mes.

Entre los convocados, llama fuertemente la atención que no esté Pulgar, una de las estrellas del Mengao, desatando una serie de especulaciones sobre el volante, más aún considerando que en 2025 ya se había excluido del combinado nacional debido a que Flamengo competía instancias claves en Copa Libertadores y en el Brasileirao.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Erick Pulgar estaba en la nómina, pero se bajó

Ante ello, fue el periodista Christopher Brandt en SportsCenter de ESPN quien explicó la situación, y es que el nacido en Antofagasta iba a entrar en la lista de Córdova, pero él mismo se bajó nuevamente: "Lo que nos dicen de la selección es que el jugador pidió no ser nominado, que no estaba disponible".

"Es una decisión del jugador que acoge la federación y la selección", profundizó el comunicador, y si bien aún se desconoce la razón, todo apunta al panorama que se vive en Flamengo, donde tras el arribo de Leonardo Jardim como nuevo técnico, Erick Pulgar priorizaría no perder terreno en la oncena titular.

Te puede interesar: Ex Real Madrid se rinde a los pies de Maximiliano Romero en Colo Colo: "Extremadamente top"

NOTAS DESTACADAS

Así respondió Mario Desbordes: Operativo por contrabando desata violentos incidentes en barrio Meiggs

Así respondió Mario Desbordes: Operativo por contrabando desata violentos incidentes en barrio Meiggs
Lanzan grave acusación contra Nicolás Córdova por nómina de La Roja

Lanzan grave acusación contra Nicolás Córdova por nómina de La Roja: ¿Manipulación desde arriba?
¿Qué fue lo que dijo? Rodrigo Rojas Vade despierta del coma inducido y habla con la PDI

¿Qué fue lo que dijo? Rodrigo Rojas Vade despierta del coma inducido y habla con la PDI
“Para mí hubo trampas”: Padre de Nicolás Zepeda lanza nueva revelación e insiste en su inocencia en la previa de tercer juicio

“Para mí hubo trampas”: Padre de Nicolás Zepeda lanza nueva revelación e insiste en su inocencia en la previa de tercer juicio
El millonario sueldo de Fernando Gago en su último club antes de sonar en la U

El millonario sueldo de Fernando Gago en su último club antes de negociar con la U: ¿Vale la pena?
VIDEO | “Las regiones no tienen seremis”: Manouchehri interpela a Rojo Edwards por prioridades en “Gobierno de emergencia”

VIDEO | “Las regiones no tienen seremis”: Manouchehri interpela a Rojo Edwards por prioridades en “Gobierno de emergencia”
Ex Real Madrid se rinde a los pies de Maximiliano Romero en Colo Colo

Ex Real Madrid se rinde a los pies de Maximiliano Romero en Colo Colo: "Extremadamente top"
Nicolás Córdova nómina la roja.

Con grandes sorpresas: Nicolás Córdova oficializa su nómina para la doble fecha FIFA de La Roja
El dineral que tiene a una figura de la U con pie y medio fuera del club

Figura de la U tiene pie y medio fuera del club por este dineral: ¿Deberían pagarlo?
La verdadera razón por la que Colo Colo no fichó a Daniel Castro.

Y ahora es la figura del torneo: la verdadera razón por la que Colo Colo no fichó a "Popín" Castro
Copa de la Liga 2026: fixture, formato y más.

Todo lo que necesitas conocer de la nueva Copa de la Liga en Chile: grupos, formato y el jugoso premio que reparte
U de Chile monto para su nuevo DT.

¿Para qué alcanza? Sacan a la luz el millonario presupuesto de U de Chile para financiar a su nuevo entrenador
Cristián Garay y nueva polémica en Arabia Saudita.

¿El nivel de Chile? Cristián Garay es polémica en Arabia Saudita tras cobrar insólito penal: el VAR lo terminó salvando
Paulo Díaz y su blooper en River Plate.

Abucheos y casi regala un gol: Paulo Díaz tiene partido para el olvido en River Plate y se queda sin créditos en Argentina
Darío Osorio alcanza histórico récord con el Midtjylland

Atención Premier League: Darío Osorio hace historia con valioso récord junto al FC Midtjylland
JUICIO A NICOLAS ZEPEDA

Tercer juicio contra Nicolás Zepeda a 10 años de desaparición de Narumi: ¿Cuáles son las claves del caso?

Leyenda de la U quiere ver a un ex Colo Colo como nuevo DT azul: "Le daría una identidad..."
Kast y su Gabinete OPE

¿Estaremos mejor o peor? Las expectativas de los chilenos con el Gobierno, según encuesta Criteria
El sorpresivo cambio que prepara Ortiz en Colo Colo para enfrentar a Huachipato

El sorpresivo cambio que prepara Ortiz en Colo Colo para enfrentar a Huachipato: ¡Un titular a la banca!
Histórico de La Roja se acerca a la UC como refuerzo de emergencia

¡A pedido de Garnero!: Histórico de La Roja se acerca a la UC como refuerzo de emergencia