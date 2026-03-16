Ex Real Madrid se rinde a los pies de Maximiliano Romero en Colo Colo: "Extremadamente top"

Sin duda alguna, uno de los principales artífices del gran presente de Colo Colo en la Liga de Primera es Maximiliano Romero, fichaje para esta temporada 2026 que aparentemente no solo tiene cautivados a los hinchas albos, sino también a un exjugador de nada más y nada menos que el poderoso Real Madrid.

Así es, el trasandino de 27 años se ha convertido en la gran revelación del Estadio Monumental esta campaña, y es que luego de que el Cacique apostara por sumarlo a sus filas como una nueva variante en ataque, derechamente ya le quitó el puesto a Javier Correa como '9' titular en el esquema del técnico Fernando Ortiz.

En diálogo con El Mercurio, Rolando Zárate, otrora artillero 'merengue', se deshizo en elogios para su compatriota que viene de darle el triunfo al 'popular' ante Audax Italiano: "Es un delantero centro de los más completos que vi en mi vida, maneja los dos perfiles a la perfección, rápido, potente, técnico, buen cabezazo".

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Romero y el triunfo del Cacique 🐯⚽️



De esta forma, Maxi Romero anotó en el triunfo por 1-0 ante Audax Italiano ⚪️⚫️🤟🏼 pic.twitter.com/CEBv94nbE0 March 8, 2026

"Tiene unos movimientos de los mejores del mundo, sus controles de pelota son perfectos. Es un jugador extremadamente top", lanzó sin titubeos quien formara parte de aquel mítico Madrid de los 2000, dejando más que claro que Romero tiene lo necesario para convertirse en ese goleador que tanto buscaban en Macul.

Los números de Maximiliano Romero en Colo Colo

Cabe destacar que desde su arribo al Cacique mediante un préstamo desde Argentinos Juniors por toda la temporada 2026, Maximiliano Romero ya suma tres goles en seis partidos, e incluso le anularon dos tantos, por lo que los albos ya meditan la opción de compra de 1,5 millones de dólares por el 50% de su carta.

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