IMPACTO: Revelan millonaria herencia en disputa que habría motivado triple homicidio de La Reina

Revelan millonaria herencia en disputa que habría motivado triple homicidio de La Reina

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

U de Chile quiere a figura de Huachipato.

¿Fingimos sorpresa? U de Chile busca el fichaje de la gran joya de Huachipato
Tragedia en equipo europeo.

Tragedia mundial: entrenador de equipo europeo sufre infarto y muere en pleno partido
Alejandro Tabilo vs Novak Djokovic.

¿Mantiene el invicto? Alejandro Tabilo revela su secreto para ser el "padre" de Novak Djokovic
River Plate va por figura de La Roja.

Y no lo citan en La Roja: River Plate está tras los pasos del mejor chileno del momento
Gustavo Álvarez advierte en U de Chile.

¿Por eso no ganan? Revelan quiebre entre Gustavo Álvarez y jugadores en la U de Chile
Fernando Ortiz despide a miembro del CT en Colo Colo.

No hay paz: Fernando Ortiz pelea con miembro del cuerpo técnico y lo despide de Colo Colo
Johannes Kaiser lanza acusación contra el SML

¡Polémica en ascenso! Kaiser lanza grave acusación contra el SML por “intervención electoral”
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¿Hará la gracia nuevamente? Alejandro Tabilo se enfrentará al GOAT en Atenas
Modifican medidas cautelares de Camila Polizzi por oferta laboral de Arsmate

¿Hola otra vez Arsmate? Justicia modifica medidas cautelares de Camila Polizzi por “oferta de trabajo"

¡BOCHORNOSO! La situación de la Terraza VIP en duelo de Huachipato con Universidad de Chile

El caso de la muerte del fotógrafo, Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos en La Reina, conmocionó a la comunidad en medio de hipótesis que barajaban desde un robo con homicidio hasta un doble parricidio con posterior suicidio. Sin embargo, ayer el caso dio un trágico vuelco al revelarse como un triple homicidio a manos de un familiar: el cuñado del fotógrafo. Pero la cosa no quedó ahí, pues ahora el brutal crimen sufrió un nuevo remezón tras revelarse que estaría motivado por una millonaria herencia

Este martes, CHVNoticias publicó información exclusiva de la carpeta investigativa del caso. El citado medio reveló que los principales sospechosos, Trinidad Cruz-Coke, hermana de Eduardo, junto a su marido y una amiga del matrimonio, habrían cometido el crimen motivados por una millonaria herencia en disputa

"En el segundo día ya teníamos claridad que las heridas que mantenía la víctima no eran heridas autoinfligidas, sino que eran por acción de un tercero", señaló el fiscal Francisco Lanas durante una rueda de prensa.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

¿Cuál era el conflicto entre la víctima y su hermana? 

De acuerdo a lo detallado por CHVNoticias, la relación entre Eduardo y Trinidad Cruz-Coke se había tensado durante el último tiempo a causa de una sociedad familiar.

Corría el año 2014 cuando Trinidad Cruz-Coke, junto a sus padres y su marido, Jorge Ugalde —hoy detenido—, dio forma a la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Cruz-Coke Japke Limitada. Bajo su nombre quedaron tres bienes raíces: el terreno de La Reina, escenario de los hechos posteriores, y dos departamentos en el corazón de Santiago, cuyo valor total bordea los 1.000 millones de pesos.

En el año 2017 falleció el padre de los hermanos Cruz-Coke, titular mayoritario de las acciones de la sociedad. Posteriormente, en 2022, se produjo el deceso de la madre. Como consecuencia de ello, se inició el procedimiento de posesión efectiva de la herencia, a través del cual los bienes fueron traspasados a los herederos legales, sus hijos.

Así, la sociedad terminó bajo la administración del matrimonio formado por Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde. Sin embargo, la herencia entregó a Eduardo Cruz-Coke una porción de las propiedades, y con ello llegó la discordia. Las diferencias entre los hermanos se profundizaron cuando la víctima se opuso a vender la casa de La Reina.

"La mamá se murió hace tres años y ahí empiezan las cuestiones familiares, ya que no lo arreglaron con los papás en vida", dijo Esteban Vergara, amigo del fallecido fotógrafo. 

NOTAS DESTACADAS

U de Chile quiere a figura de Huachipato.

¿Fingimos sorpresa? U de Chile busca el fichaje de la gran joya de Huachipato
Tragedia en equipo europeo.

Tragedia mundial: entrenador de equipo europeo sufre infarto y muere en pleno partido
Alejandro Tabilo vs Novak Djokovic.

¿Mantiene el invicto? Alejandro Tabilo revela su secreto para ser el "padre" de Novak Djokovic
River Plate va por figura de La Roja.

Y no lo citan en La Roja: River Plate está tras los pasos del mejor chileno del momento
Gustavo Álvarez advierte en U de Chile.

¿Por eso no ganan? Revelan quiebre entre Gustavo Álvarez y jugadores en la U de Chile
Fernando Ortiz despide a miembro del CT en Colo Colo.

No hay paz: Fernando Ortiz pelea con miembro del cuerpo técnico y lo despide de Colo Colo
Johannes Kaiser lanza acusación contra el SML

¡Polémica en ascenso! Kaiser lanza grave acusación contra el SML por “intervención electoral”
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¿Hará la gracia nuevamente? Alejandro Tabilo se enfrentará al GOAT en Atenas
Modifican medidas cautelares de Camila Polizzi por oferta laboral de Arsmate

¿Hola otra vez Arsmate? Justicia modifica medidas cautelares de Camila Polizzi por “oferta de trabajo"

¡BOCHORNOSO! La situación de la Terraza VIP en duelo de Huachipato con Universidad de Chile
José Antonio Kast se lanzó contra presidente Boric tras anuncio de Punta Peuco

¡Se lanzó contra presidente Boric! José Antonio Kast reaccionó furioso a fin de penal Punta Peuco   
El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

¡Los sentenció secretaría! La furia de Esteban Paredes tras el descenso de Santiago Morning
católica vs colo colo

¡Nadie lo esperaba! Multicampeón con Universidad Católica sale del club y se retira del fútbol
Exesposa de hombre asesinado en Quilicura revela nuevos detalles

¿Una amiga lo traicionó? Exesposa de vecino de Quilicura asesinado revela impactantes detalles   
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¿Qué te parecen? La Roja entrega los nominados para los duelos amistosos de noviembre
Presidente Bpric anuncia fin de Punta Peuco

Adiós a Punta Peuco: Presidente Boric anunció fin del penal para violadores de DDHH   
Lucas Assadi y su procedimiento en la U.

Lo quieren sí o sí: el exigente tratamiento al que se somete Lucas Assadi para superar su lesión
La Roja en el Mundial Sub 17.

Estará imperdible: dónde, cuándo y cómo ver a La Roja en el Mundial Sub 17
Superclásico Futsal entre Colo Colo y la U.

No se salva nadie: Superclásico de Futsal entre Colo Colo y la U se suspende por incidentes