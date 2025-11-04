IMPACTO: Revelan millonaria herencia en disputa que habría motivado triple homicidio de La Reina

El caso de la muerte del fotógrafo, Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos en La Reina, conmocionó a la comunidad en medio de hipótesis que barajaban desde un robo con homicidio hasta un doble parricidio con posterior suicidio. Sin embargo, ayer el caso dio un trágico vuelco al revelarse como un triple homicidio a manos de un familiar: el cuñado del fotógrafo. Pero la cosa no quedó ahí, pues ahora el brutal crimen sufrió un nuevo remezón tras revelarse que estaría motivado por una millonaria herencia.

Este martes, CHVNoticias publicó información exclusiva de la carpeta investigativa del caso. El citado medio reveló que los principales sospechosos, Trinidad Cruz-Coke, hermana de Eduardo, junto a su marido y una amiga del matrimonio, habrían cometido el crimen motivados por una millonaria herencia en disputa.

"En el segundo día ya teníamos claridad que las heridas que mantenía la víctima no eran heridas autoinfligidas, sino que eran por acción de un tercero", señaló el fiscal Francisco Lanas durante una rueda de prensa.

¿Cuál era el conflicto entre la víctima y su hermana?

De acuerdo a lo detallado por CHVNoticias, la relación entre Eduardo y Trinidad Cruz-Coke se había tensado durante el último tiempo a causa de una sociedad familiar.

Corría el año 2014 cuando Trinidad Cruz-Coke, junto a sus padres y su marido, Jorge Ugalde —hoy detenido—, dio forma a la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Cruz-Coke Japke Limitada. Bajo su nombre quedaron tres bienes raíces: el terreno de La Reina, escenario de los hechos posteriores, y dos departamentos en el corazón de Santiago, cuyo valor total bordea los 1.000 millones de pesos.

En el año 2017 falleció el padre de los hermanos Cruz-Coke, titular mayoritario de las acciones de la sociedad. Posteriormente, en 2022, se produjo el deceso de la madre. Como consecuencia de ello, se inició el procedimiento de posesión efectiva de la herencia, a través del cual los bienes fueron traspasados a los herederos legales, sus hijos.

Así, la sociedad terminó bajo la administración del matrimonio formado por Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde. Sin embargo, la herencia entregó a Eduardo Cruz-Coke una porción de las propiedades, y con ello llegó la discordia. Las diferencias entre los hermanos se profundizaron cuando la víctima se opuso a vender la casa de La Reina.

"La mamá se murió hace tres años y ahí empiezan las cuestiones familiares, ya que no lo arreglaron con los papás en vida", dijo Esteban Vergara, amigo del fallecido fotógrafo.