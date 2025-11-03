El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

El caso del fotógrafo y sus mellizos encontrados muertos en su hogar en La Reina tuvo un trágico e impactante vuelco. Todo luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmara que una persona fue arrestada como principal sospechosa del homicidio calificado que conmocionó a la comunidad.

La captura del presunto responsable derribó la versión que marcó los primeros días del caso: la de un padre que habría asesinado a sus hijos mellizos antes de suicidarse.

El suceso se registró el pasado 18 de octubre en una vivienda ubicada en la calle La Cañada. Carabineros encontró allí los cuerpos de un hombre de 62 años y de dos jóvenes de 17, sin lesiones aparentes. El padre fue identificado como Eduardo Cruz-Coke, un reconocido fotógrafo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

¿Quién es el detenido?

La noticia tomó un giro aún más impactante cuando trascendió que el principal sospechoso sería un familiar de las víctimas: el cuñado del fotógrafo y tío de los adolescentes. Días antes, el fiscal Francisco Lanas ya había mostrado reparos a la hipótesis de un robo, sobre todo porque nunca se encontró el arma blanca que habría sido usada en el crimen.

Por otro lado, la familia del fotógrafo nunca estuvo convencida de la versión inicial del parricidio-suicidio. Según publicó The Clinic, la policía indagó una serie de disputas entre Cruz-Coke y su cuñado, originadas por tensiones económicas que habrían deteriorado su relación.

Por el momento, las miradas están puestas ahora en los informes toxicológicos de los mellizos. Los peritajes podrían entregar una respuesta al misterio que rodea sus muertes: un posible envenenamiento.