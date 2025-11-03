El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Johannes Kaiser lanza acusación contra el SML

¡Polémica en ascenso! Kaiser lanza grave acusación contra el SML por “intervención electoral”
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¿Hará la gracia nuevamente? Alejandro Tabilo se enfrentará al GOAT en Atenas
Modifican medidas cautelares de Camila Polizzi por oferta laboral de Arsmate

¿Hola otra vez Arsmate? Justicia modifica medidas cautelares de Camila Polizzi por “oferta de trabajo"

¡BOCHORNOSO! La situación de la Terraza VIP en duelo de Huachipato con Universidad de Chile
José Antonio Kast se lanzó contra presidente Boric tras anuncio de Punta Peuco

¡Se lanzó contra presidente Boric! José Antonio Kast reaccionó furioso a fin de penal Punta Peuco   

¡Los sentenció secretaría! La furia de Esteban Paredes tras el descenso de Santiago Morning
católica vs colo colo

¡Nadie lo esperaba! Multicampeón con Universidad Católica sale del club y se retira del fútbol
Exesposa de hombre asesinado en Quilicura revela nuevos detalles

¿Una amiga lo traicionó? Exesposa de vecino de Quilicura asesinado revela impactantes detalles   
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¿Qué te parecen? La Roja entrega los nominados para los duelos amistosos de noviembre
Presidente Bpric anuncia fin de Punta Peuco

Adiós a Punta Peuco: Presidente Boric anunció fin del penal para violadores de DDHH   

El caso del fotógrafo y sus mellizos encontrados muertos en su hogar en La Reina tuvo un trágico e impactante vuelco. Todo luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmara que una persona fue arrestada como principal sospechosa del homicidio calificado que conmocionó a la comunidad.

La captura del presunto responsable derribó la versión que marcó los primeros días del caso: la de un padre que habría asesinado a sus hijos mellizos antes de suicidarse.

El suceso se registró el pasado 18 de octubre en una vivienda ubicada en la calle La Cañada. Carabineros encontró allí los cuerpos de un hombre de 62 años y de dos jóvenes de 17, sin lesiones aparentes. El padre fue identificado como Eduardo Cruz-Coke, un reconocido fotógrafo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

¿Quién es el detenido?

La noticia tomó un giro aún más impactante cuando trascendió que el principal sospechoso sería un familiar de las víctimas: el cuñado del fotógrafo y tío de los adolescentes. Días antes, el fiscal Francisco Lanas ya había mostrado reparos a la hipótesis de un robo, sobre todo porque nunca se encontró el arma blanca que habría sido usada en el crimen.

Por otro lado, la familia del fotógrafo nunca estuvo convencida de la versión inicial del parricidio-suicidio. Según publicó The Clinic, la policía indagó una serie de disputas entre Cruz-Coke y su cuñado, originadas por tensiones económicas que habrían deteriorado su relación.

Por el momento, las miradas están puestas ahora en los informes toxicológicos de los mellizos. Los peritajes podrían entregar una respuesta al misterio que rodea sus muertes: un posible envenenamiento.

NOTAS DESTACADAS

Johannes Kaiser lanza acusación contra el SML

¡Polémica en ascenso! Kaiser lanza grave acusación contra el SML por “intervención electoral”
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¿Hará la gracia nuevamente? Alejandro Tabilo se enfrentará al GOAT en Atenas
Modifican medidas cautelares de Camila Polizzi por oferta laboral de Arsmate

¿Hola otra vez Arsmate? Justicia modifica medidas cautelares de Camila Polizzi por “oferta de trabajo"

¡BOCHORNOSO! La situación de la Terraza VIP en duelo de Huachipato con Universidad de Chile
José Antonio Kast se lanzó contra presidente Boric tras anuncio de Punta Peuco

¡Se lanzó contra presidente Boric! José Antonio Kast reaccionó furioso a fin de penal Punta Peuco   

¡Los sentenció secretaría! La furia de Esteban Paredes tras el descenso de Santiago Morning
católica vs colo colo

¡Nadie lo esperaba! Multicampeón con Universidad Católica sale del club y se retira del fútbol
Exesposa de hombre asesinado en Quilicura revela nuevos detalles

¿Una amiga lo traicionó? Exesposa de vecino de Quilicura asesinado revela impactantes detalles   
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¿Qué te parecen? La Roja entrega los nominados para los duelos amistosos de noviembre
Presidente Bpric anuncia fin de Punta Peuco

Adiós a Punta Peuco: Presidente Boric anunció fin del penal para violadores de DDHH   
Lucas Assadi y su procedimiento en la U.

Lo quieren sí o sí: el exigente tratamiento al que se somete Lucas Assadi para superar su lesión
La Roja en el Mundial Sub 17.

Estará imperdible: dónde, cuándo y cómo ver a La Roja en el Mundial Sub 17
Superclásico Futsal entre Colo Colo y la U.

No se salva nadie: Superclásico de Futsal entre Colo Colo y la U se suspende por incidentes
Gustavo Álvarez dejaría la U.

Para dar el salto: la sorpresiva e irrechazable oferta que sacaría a Gustavo Álvarez de la U
Colo Colo pierde a su figura.

Y puede seguir creciendo: la lista de siete jugadores que dejarán Colo Colo para 2026
Coquimbo Unido campeón del 2025.

¿Colo Colo, la U o la UC? Gran figura de Coquimbo Unido elige su próximo club para 2026
"Varios partidos en el cuerpo": En la U admiten que hay cansancio tras su peor semana de la temporada

"Varios partidos en el cuerpo": En la U admiten que hay cansancio tras su peor semana de la temporada
Los millones que ganó Coquimbo Unido tras consagrarse campeón por primera vez en su historia

¡El botín pirata!: Los millones que se embolsó Coquimbo Unido tras consagrarse campeón por primera vez en su historia
Destapan una larga recuperación para Alexis Sánchez tras su lesión en el Sevilla

Destapan una larga recuperación para Alexis Sánchez tras su lesión en el Sevilla: "No volverá hasta..."
La bronca de Gustavo Álvarez por infantil penal en derrota de la U

¡Sin piedad alguna!: La bronca de Gustavo Álvarez por infantil penal en derrota de la U ante Huachipato