¡No se aceptan más errores! Revelan la fecha en que podrían despedir a Ortiz de Colo Colo

Este fin de semana arrancó una nueva temporada del Campeonato Nacional, donde los tres grandes se complicaron bastante en sus correspondientes debuts. Por el lado de Colo Colo, debían enfrentar en condición de visitante a Deportes Limache, un duro rival al cuál no han podido vencer en ninguna oportunidad.

Esta estadística se sostuvo el fin de semana, ya que antes de la media hora de juego, Deportes Limache ya estaba en ventaja por 3-0 sobre los albos gracias a las anotaciones de Jean Meneses en dos oportunidades y Daniel Castro. Por el lado del cacique, Maximiliano Romero logró descontar en los minutos finales para el 3-1 definitivo.

Con esta dura derrota, comenzaron de inmediato las críticas a Colo Colo, sobre todo en el sector de la defensa, donde los fuertes errores permitieron las anotaciones de Deportes Limache. Pero quien tendría la soga contra el cuelo sería el estratega albo, Fernando Ortiz, quien si no empieza a ganar, más pronto que tarde podría perder su puesto.

La dura derrota de Colo Colo por 3-1 ante Deportes Limache en el debut del Campeonato Nacional ha tenido una fuerte repercusión, no sólo por las críticas de los hinchas, sino también por las decisiones que podría tomar la dirigencia de los albos. Donde según las informaciones, podrían hacer grandes cambios de inmediato antes que la situación empeore mucho más.

El DT no tendría espacio para más derrotas

Según información del periodista nacional Danilo Díaz, Fernando Ortiz necesita comenzar a ganar, o sino tendría los días contados en el estadio monumental. Es más, el comunicador adelantó que si este fin de semana, el cacique no vence en condición de local a Everton, quienes vienen de caer ante Unión La Calera, Ortiz abandonaría la banca del equipo popular.

