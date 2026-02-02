¡ATENCIÓN Y CUIDADO ALBOS! Equipo grande de sudamérica vendría por Javier Correa

La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

El pasado viernes se dio el vamos a una nueva temporada del Campeonato Nacional con el empate 0-0 entre Universidad de Chile y Audax Italiano. Por el lado de Colo Colo, tuvieron su debut el sábado ante Deportes Limache en conidición de visitante en Valparaíso, donde se enfrentaban a un duro rival con el cuál no conocen de vistorias.

Esto fue algo que se repitió nuevamente en esta instancia, ya que el local comenzó ganando el encuentro al minuto 7', gracias a la anotación de Jean Meneses tras un horror en la salida de los albos. Fue el mismo Meneses el encargado de anotar el segundo gol al minuto 14', tras otra mala salida de la visita. Finalmente Daniel Castro decretó la goleada al minuto 27', mientras que Maximiliano Romero anotó el descuento al minuto 87' para el definitivo 3-1.

Esta dura derrota generó de inmediato grandes cuestionamientos por parte de los hinchas, tanto al planteamiento de Fernando Ortiz como también a los refuerzos que trajo la dirigencia durante el actual mercado de fichajes. Cabe destacar que los mayores problema se vieron en defensa, donde errores puntuales permitieron Colo Colo cayera por 3-0 antes de la media hora del encuentro.

Tras la dura derrota ente Deportes Limache en el estreno de Colo Colo por 3-1, la dirigencia de los albos continúa trabajando activamente del actual mercado de fichajes para buscar nuevos refuerzos que reemplazen a las figuras que se fueron esta temporada al extranjero, como son los casos de Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Esteban Pavez.

Otra figura podría salir del monumental

Pero además de la búsqueda de nuevos refuerzos, los albos podrían tener otra dura baja en la plantilla, ya que Javier Correa estaría en la mira de un equipo grande de sudamérica. Este sería el caso de Boca Juniors, quienes lo tienen en carpeta como opción tras las lesiones de algunas de sus figuras y según información de ADN, el delantero albo sería del gusto del cuadro Xeneinxe.

