Tras liberación de agresor de Nabila Rifo ¿Qué decía el informe de Gendarmería sobre Mauricio Ortega?

La reciente liberación condicional de Mauricio Ortega —responsable de la brutal agresión que marcó la vida de Nabila Rifo— desató fuertes reacciones. El caso, considerado un símbolo de la violencia de género en Chile, volvió a instalarse en la agenda pública.

El beneficio fue autorizado por la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, lo que posibilitó que Ortega saliera de la cárcel de Puerto Aysén después de cumplir la mitad de su condena.

Recordemos que el violento hecho ocurrió en mayo de 2016 en Coyhaique. Tras una pelea, Ortega agredió a su expareja con piedras, dejándola inconsciente y arrancándole ambos ojos. Tras el ataque, la víctima fue abandonada en la calle mientras él escapaba.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

En primera instancia, Ortega recibió una condena de 26 años por femicidio frustrado. Posteriormente, la Corte Suprema redujo su pena a 18 años y eliminó la acusación de femicidio frustrado, manteniendo únicamente la de lesiones graves gravísimas.

¿Qué decía el informe de Gendarmería sobre Ortega?

Para que la justicia pudiera analizar la solicitud de libertad de Ortega, Gendarmería entregó un informe psicosocial que calificó como “desfavorable” su salida del penal.

Según el documento, la libertad del condenado ya había sido denegada en abril pasado, y a continuación se describe cómo se había comportado durante los ocho años de reclusión.

De acuerdo a lo publicado por Mega, Gendarmería concluyó que Ortega “mantiene distorsiones procriminales“. El individuo ”niega su participación en los hechos de agresión, minimiza y justifica las acciones violentas, y no visualiza el daño a la víctima”. Asimismo, se indicó que el condenado padece un trastorno narcisista y recurre con frecuencia a la manipulación y la mentira.

¿Por qué lo dejaron en libertad?

Aunque el informe planteaba serias reservas y no obligaba a la decisión final, la Comisión concluyó que se cumplían los criterios técnicos necesarios para otorgar la libertad. Además, el cambio en la calificación del delito abrió la puerta para que el beneficio fuera concedido.

Según lo señalado, el agresor de Nabila Rifo cumple con los requisitos del Decreto Ley 321 al haber cumplido la mitad de su pena. También se destacó su comportamiento “intachable” en el centro penitenciario, el aprendizaje de un oficio y un puntaje que refleja bajo riesgo de reincidencia.

Sin embargo, la liberación de Ortega generó rechazo en diversos sectores. Desde el Ejecutivo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, informó que se presentará una apelación para intentar revertir la decisión.