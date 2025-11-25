Revelan grave amenaza contra la familia de María Elcira: Policía habría hecho advertencia sobre nieta

Revelan grave amenaza contra la familia de María Elcira: Policía habría hecho advertencia sobre nieta

Por: Catalina Martínez

Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de María Elcira Contreras, reveló un nuevo y dramático episodio: Uno de los hijos de la mujer de 86 años habría sido amenazado.

“Días atrás, el padre de Carla (nieta de la adulta mayor) fue a la policía, en Limache, a hacer un trámite y un funcionario le dijo si acaso no temía que a su hija le pasara algo“, relató el letrado. 

Eso no es sólo una preocupación. La familia lo toma derechamente como una amenaza y le diré otra cosa, nosotros sabemos que hay personas que han mentido derechamente, han dicho que no estaban y sí estaban (en el restaurante)”, añadió el abogado en entrevista con La Tarde es Nuestra.

“Sabemos del tráfico de sus llamadas, dónde estaban y con quién hablaron, sabemos que hay gente que ha negado estar en ese campo”, sentenció Manríquez.

Aseguró que están engañando al fiscal 

En medio de sus declaraciones, el abogado deslizó una acusación inquietante: Aseguró que alguien ha estado engañando al fiscal a cargo del caso. “Las personas no quieren que esto se esclarezca”, afirmó. 

“En otros casos, de otras materias, hemos visto que este tipo de amedrentamientos son comunes”, añadió. Ante esto, insistió en que “el fiscal está siendo pasado a llevar por quienes eventualmente deben aclarar este asunto o terceras personas con un interés que todavía no podemos develar”.

Cuando se le preguntó por la presunta amenaza, Manríquez detalló que provino de “un personal de la policía o alguien que trabajaba en la PDI de Limache, cuando él (hijo de María Elcira) fue a hacer diligencias“.

