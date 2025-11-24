“Lo encontré poco empático”: Destapan llamada de garzón a nieta de María Elcira que la terminó indignando

Las reacciones no se han hecho esperar tras la difusión de nuevos videos relacionados con la desaparición de María Elcira Contreras, ocurrida en mayo de 2024 dentro del fundo Las Tórtolas, en Limache, Región de Valparaíso.

El registro exhibe a un garzón que, según sostuvo la familia de la mujer, no habría prestado declaración respecto de los hechos acontecidos en dicha jornada. Sin embargo, el funcionario defendió su actuar, señalando que el video refleja el momento en que salió del local con el propósito de localizar a la adulta mayor extraviada.

Llamó a nieta de María Elcira

Tras un año y medio desde que comenzó la búsqueda de María Elcira Contreras, el individuo conocido como el “mesero fantasma” decidió comunicarse con Carla Hernández, nieta de la mujer desaparecida.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Luego de que su imagen se difundiera en distintos matinales, el trabajador tomó la iniciativa de contactar a la joven abogada y entregarle su propia versión de la historia.

“Me llamó el mozo que no declaró, el mesero fantasma, y me dijo que a él le hubiese gustado acercarse antes a mí, pero que no lo había hecho. Me dice que lo que se ve en las imágenes es que él salió a buscar a mi abuela, mientras hablaba con un familiar por teléfono, contándole lo que estaba pasando”, reveló Hernández a La Cuarta.

“También me dijo que, cada vez que van clientes al restaurante, él les dice que no sabe lo que pasó, pero que a él no se le habría perdido su abuela. Lo encontré poco empático”, expresó Carla con un tono de molestia.

Luego, afirmó que, si bien escuchó el relato del garzón, no terminó de creerle. “Dudo de sus palabras, él lleva 25 años trabajando ahí y no creo que no haya escuchado algo. Lo dudo, pero será la justicia la que deberá determinar si él tiene algún tipo de participación en la desaparición de mi abuela”, sostuvo.

Apuntó contra la investigación

“Lo que me parece muy negligente es que la Fiscalía no haya ordenado tomarle declaración a esta persona que trabaja hace más de 20 años en este restaurante, y que la PDI tampoco lo haya hecho. Me parece muy extraño y se suma a todas las irregularidades del procedimiento”, señaló.

Al final, la nieta de María Elcira sentenció que “es impresentable la investigación que se ha hecho. Creo que nadie se merece una investigación tan negligente como la que se ha hecho con mi abuela”.