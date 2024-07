Revelan WhatsApp entre dos familiares de Eduardo Macaya sobre video de víctima: "Es asqueroso"

Durante la jornada del martes se dio a conocer una conversación a través de WhatsApp entre dos familiares de Eduardo Macaya, quienes comentaban el video que expuso una de las víctimas del hombre y que lo terminó condenando a seis años de cárcel por los delitos de abuso sexual infantil. En concreto sus parientes mencionaron que era "asqueroso".

Cabe mencionar, que además BioBio expuso una grabación entre Macaya padre y el padre de una de las menores de edad afectada, en donde lo acusaba de tocar a su hija. “Incluso pude ver los videos donde estás (…) haciendo lo mismo, le tocaste (…) a mi hija. Bueno, realmente jamás pensé sobre ti. Eres un pedófilo asqueroso” le dijo el sujeto al imputado.

¿Qué se dijeron los familiares de Macaya en la conversación?

La conversación que develó el medio antes mencionado es entre dos mujeres de la familia Macaya las cuales conversan sobre las pruebas audiovisuales, esto fue investigado por la justicia. ”Anoche vi de nuevo los videos con calma y había uno que no había visto. El peor a mi juicio. El de la salita” escribió una de ellas.

”Uno q se ve como pone la mano (…) ese no? (sic)” agregó la otra, a lo que la primera mujer respondió. "Ese" obteniendo como respuesta ”Es asqueroso”. Bajo esta misma línea la primera agregó que “no lo había visto la primera vez. Lo vi cuando cortamos. Mierda mierda mierda, complejo el tema” expresó. ”Lo sé, te juro que anoche tuve pesadillas” expresó la otra.

"Yo que nunca tomo nada, me tomé un rize (un calmante) que me dieron cuando me separé para los días de emergencia, dormí piola, pero a cada rato pienso en el tema" cerró una de ellas. Por otro lado, es importante decir que el senador Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones debido al apoyo público que le entregó a su padre.

