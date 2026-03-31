¿La solución a todo?: Destapan quién será el nuevo DT de La Roja tras papelón en Nueva Zelanda

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Por: Kevin Vejar

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Si bien Chile arrancó la FIFA Series con un buen triunfo ante Cabo Verde, la goleada por 4-1 sufrida a manos de Nueva Zelanda trajo de regreso todos los fantasmas en la selección, pero en medio de la desazón generalizada, salió a la luz el técnico que, de no haber sorpresas, finalmente asumirá el cargo en La Roja.

Sin duda alguna, el principal apuntado del papelón que protagonizó la Selección Chilena en el estadio Eden Park de Auckland es Nicolás Córdova, adiestrador que asumió de forma interina tras la partida de Ricardo Gareca, y los fanáticos están cada vez más desesperados por saber quién tomará las riendas del nuevo ciclo.

En dicho contexto, fue el periodista Gonzalo Fouillioux quien, en el programa Balong Radio, dio a conocer la sensación que hay en la interna de la ANFP, donde ya palpitan la bienvenida al DT más pedido en Quilín: "Yo la información que tengo es que efectivamente creen que a venir Manuel Pellegrini y lo están esperando".

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"Están convencidos de que eso va ser así, me imagino que alguna señal recibieron por parte de Manuel Pellegrini para que crean y tengan tanta convicción de que Pellegrini vendrá a la selección y por eso lo están esperando", profundizó el comunicador, por lo que el 'ingeniero' estaría más cerca que nunca de llegar a La Roja.

Manuel Pellegrini es el gran favorito para asumir la Selección Chilena.

La cláusula que acerca a Manuel Pellegrini a La Roja

Cabe mencionar que Manuel Pellegrini extendió recientemente su vínculo con el Real Betis hasta mediados del año 2027, pero la renovación del estratega nacional incluyó una curiosa cláusula que ilusiona a más de un hincha: si él lo desea, puede finalizar su contrato para asumir la Selección Chilena.

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