La furiosa respuesta de Boca Juniors al portazo de la UC en el Claro Arena: ¿Habrá consecuencias?

La furiosa respuesta de Boca Juniors al portazo de la UC en el Claro Arena

Por: Kevin Vejar

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Cada vez queda menos para el esperado encuentro entre Universidad Católica y Boca Juniors por el Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y la polémica sigue en aumento, pues luego de que los cruzados anunciaran que no recibirán hinchas xeneizes en el Claro Arena, el club trasandino respondió con todo.

Así es, fue a través de sus redes sociales que la UC confirmó la decisión de las autoridades locales: "La Delegación Presidencial Metropolitana nos ha comunicado que el partido deberá disputarse sin la presencia de hinchada visitante, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto".

"Cruzados intentó un acuerdo con el equipo rival destinado a asegurar la presencia de hinchas visitantes en el estadio de Universidad Católica, en números adecuados para garantizar una experiencia segura tanto de los asistentes locales como de los foráneos. Este acuerdo no fue posible y no se pudo presentar a tiempo a las autoridades competentes", indica el escrito.

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Boca Juniors acusa a la UC ante Conmebol

Transcurridas tan solo unas horas del controversial anuncio de la 'Franja', ya se conoció la respuesta de la institución presidida por Juan Román Riquelme, pues según Ezequiel Sosa, periodista de TyC Sports, hicieron llegar el pleito hasta las oficinas de Conmebol exigiendo una intervención o, en su defecto, un castigo al club chileno.

"Boca exigió ante Conmebol que le garanticen las 2000 entradas como marca el reglamento. Caso contrario, que se pueda jugar en otro estadio o que le garanticen que en La Bombonera Católica no pedirá visitantes, ya que si piden y no se las dan Boca podría estar expuesto a una multa económica", destapó el comunicador en su cuenta de X.

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