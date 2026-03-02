¡Tras derrota en Superclásico! Revelan discusión entre Ortiz y De Paul en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

Escape mortal en Valparaíso: Detenido por VIF salta de patrulla y muere atropellado por camión en plena fuga
“Es agente de la CIA”: Comisión parlamentaria busca expulsar a embajador de Estados Unidos por “intromisión”

¡Prepara su debut! Damián Pizarro entrega grandes noticias desde Argentina
Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

VIDEO | ¡Amor total al fútbol! Alexis Sánchez destaca su juego ante el Real Betis
¡Habría peleado con otro interno! Reo colombiano fue brutalmente asesinado en cárcel de Arica
Presidenta de la Corte Suprema reconoce daño a la confianza pública por caso Audio y trama bielorrusa: “Nos avergüenza”

¡Vandalismo puro! Manuel Pellegrini es atacado tras empate del Real Betis ante Sevilla
“China no nos dio la espalda nunca”: Moreira advierte al Gobierno entrante de Kast tras polémica por cable submarino

VIDEO | ¿No será mucho? Hincha argentino no gritó goles de su selección por increíble motivo
Arturo Vidal Selección Chilena

¡"Me lo cruzo y le meto una dura"! Arturo Vidal revela al jugar con el que peor se lleva

El día de ayer, se disputó la versión número 199 del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, un encuentro que sin importar los presentes de cada uno de los equipos, de juega de manera distinta.

Los albos llegaban a este compromiso con tres victorias consecutivas, lo que los posicionaba como uno de los líderes del Campeonato Nacional. Por otro lado, el romántico viajero venía muy mal, ya que aún no podía conseguir su primera victoria de la temporada.

Si bien el encuentro estuvo equiparado en todo momento, finalmente la victoria fue para Universidad de Chile gracias a la solitaria anotación de Matías Zaldivia. Con esto, los azules respiran un poco más tranquilos, mientras que Colo Colo se llena de críticas al caer ante su más grande rival.

Este domingo, Colo Colo cayó por la cuenta mínima ante Universidad de Chile en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno. Esto provocó grandes críticas sobre el equipo y Fernando Ortiz, donde además se produjeron algunos problemas internos en el camarín.

La derrota trajo de vuelta todos los fantasmas

Durante el partido, se reveló que Fernando Ortiz sostuvo algunas discusiones con Fernando De Paul y estuvo bastante disconforme con la actuación del portero, pese a que salvó al equipo en algunas oportunidades. Según información del periodista Ignacio Abarca, el estratega se habría molestado con el portero al jugar en largo desde puerta, el lugar de salir jugando, algo que fue recriminado en al menos tres oportunidades por parte del DT albo.

Escape mortal en Valparaíso: Detenido por VIF salta de patrulla y muere atropellado por camión en plena fuga
“Es agente de la CIA”: Comisión parlamentaria busca expulsar a embajador de Estados Unidos por “intromisión”

¡Prepara su debut! Damián Pizarro entrega grandes noticias desde Argentina
Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

VIDEO | ¡Amor total al fútbol! Alexis Sánchez destaca su juego ante el Real Betis
¡Habría peleado con otro interno! Reo colombiano fue brutalmente asesinado en cárcel de Arica
Presidenta de la Corte Suprema reconoce daño a la confianza pública por caso Audio y trama bielorrusa: “Nos avergüenza”

¡Vandalismo puro! Manuel Pellegrini es atacado tras empate del Real Betis ante Sevilla
“China no nos dio la espalda nunca”: Moreira advierte al Gobierno entrante de Kast tras polémica por cable submarino

VIDEO | ¿No será mucho? Hincha argentino no gritó goles de su selección por increíble motivo
Arturo Vidal Selección Chilena

¡"Me lo cruzo y le meto una dura"! Arturo Vidal revela al jugar con el que peor se lleva
“No es un gallito entre oposición y gobierno": Presidente Boric endurece su mensaje y llama a destrabar Sala Cuna Universal

