¡Prepara su debut! Damián Pizarro entrega grandes noticias desde Argentina

Uno que no ha tenido una muy buena carrera desde que salió de nuestro país es el caso de Damían Pizarro. El delantero salió de las inferiores de Colo Colo en 2021, donde se mantuvo en el equipo hasta 2023, ya que luego de convertir algunos goles, fue vendido como una gran figura de proyección al extranjero.

Fue aquí donde de inmediato dio el gran salto a Europa y llegó al Udisene de Italia, pero no pudo sumar muchos minutos en el equipo, ya que no era considerado por su entrenador y fue relegado a participar junto a las divisiones inferiores del equipo.

Tras esto, el año pasado concretó un préstamo desde el cuadro italiano al Le Havre de Francia, pero tampoco pudo sumar muchos minutos ya que el cuerpo técnico consideraba que no estaba a punto como el resto de sus compañeros y tenía varias carencias técnicas y físicas, por lo que finalmente este año regresó a nuestro continente, específicamente a Racing de Argentina.

Damián Pizarro llegó este año a Racing en Argentina, luego de pasar por algunos equipos en Europa donde no pudo sumar minutos al no ser considerado por sus respectivos entrenadores. Actualmente el caso es el mismo, ya que aún no puede hacer su debut en el equipo argentino, pero esto podría cambiar muy pronto.

La gran oportunidad del delantero

Esto ya que el día de mañana, Racing visitará a Atlético Tucuman por la Liga Argentina y Damián Pizarro asoma como titular para este partido. Según información de TyC Sports, el delantero nacional iría desde el arranque en lugar de la gran figura del equipo, Adrián Martínez, en una decisión que ha dado mucho que hablar al otro lado de la cordillera.

