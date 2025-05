¡Pidió despedirse de su mamá! El aterrador momento que vivió niña asaltada en Conchalí

Una niña de 13 años sufrió un brutal asalto e intento de secuestro en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana. Y todo mientras se dirigía a su colegio a primera hora de la mañana. Según el testimonio de su madre, el ataque ocurrió alrededor de las 8:10 a.m., dejando a la menor en estado de shock.

Las grabaciones de seguridad del sector captaron el instante en que un individuo descendió de un vehículo y abordó a la víctima. En medio del forcejeo, el agresor llegó incluso a derribar a la pequeña.

Sin embargo, en ese preciso momento una transeúnte, quien sería apoderada del establecimiento, intervino oportunamente, logrando que el agresor detuviera su acción y escapara en el mismo vehículo en el que había llegado.

De acuerdo con el testimonio de la madre de la menor, la niña sigue en estado de shock y profundamente asustada por lo sucedido. Durante el asalto, el agresor la amenazó con un cuchillo de gran tamaño, lo que refuerza la sospecha de un posible intento de secuestro.

“Déjame despedirme de mi mamá”

“Cuando logro recabar información, veo que hay un intento de secuestro por cómo la arrastra a Valentina. Él forcejeó con Valentina. Valentina me menciona: ‘mamá, era un cuchillo cocinero’“, señaló la madre de la menor, Giselle, quien además es inspectora del colegio que se encuentra ubicado en la comuna.

La mujer conversó con La Tarde es Nuestra, donde compartió un estremecedor relato sobre lo que su hija le expresó tras el ataque. Según Giselle, cuando la niña fue amenazada con un cuchillo de 20 centímetros, suplicó al agresor que le permitiera despedirse de su madre, temiendo por su vida.

“Ella cuando le menciona al tipo: ‘Déjame despedirme de mi madre’, se refería al cuchillo que andaba trayendo”, contó Giselle a Canal 13. “Ese cuchillo si me lo enterraba en el estómago, me dice, me salía por la espalda. Así de grande era el cuchillo, por eso le dije: ‘Déjame despedirme de mi mamá’, porque él me iba a apuñalar”, dijo la escolar a su mamá.

A pesar de la violencia del ataque, el incidente no tuvo consecuencias graves y la escolar no sufrió heridas de consideración. En cuanto a su estado actual, su madre señala que sigue en estado de shock, aunque en términos generales se encuentra bien. No obstante, la apoderada expresó su intención de brindarle apoyo psicológico para ayudarla a superar lo ocurrido.

“La niña notablemente ha ido decayendo de estado de ánimo. Tengo que tratarlo obviamente con psicólogo, tengo que tratarlo urgentemente porque no se encuentra bien psicológicamente”, sostuvo.

Por otro lado, la identidad y el paradero del agresor siguen siendo desconocidos. Sin embargo, las autoridades continúan recopilando información para dar con su ubicación.