¿Confesión o explicación? Revelan contenido de extensa carta de mujer acusada de doble parricidio

Revelan carta de mujer acusada de doble parricidio

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Jurassic World: The Experience llega con todo Chile

¡CUIDADO! Los dinosaurios llegaron a Chile: Todo lo que necesitas saber para disfrutar de Jurassic World: The Experience
Michelle Bachelet pasa su cumpleaños junto a Silvio Rodríguez

¡Con regalo incluido! Michelle Bachelet cumple años junto a Silvio Rodríguez en un íntimo backstage
Todo lo que se sabe del asesinato de Alejandro Correo, dueño de la toma en Quilpué que hoy está siendo desalojada

Crimen de Alejandro Correa: Cómo se gestó el asesinato y que pasa hoy con la toma en Quilpué
Nicolás Maduro se blinda frente a eventual ataque de USA

Activó decreto que le da “poderes especiales”: Maduro se blinda frente a eventual ataque de Estados Unidos
María Elcira

“Hay algo oscuro”: Familia de María Elcira pone sobre la mesa inquietante teoría
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Cómo, cuándo y dónde ver a Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina 2025
Nicolás Jarry sufre nuevo fuerte revés.

No levanta cabeza: Nicolás Jarry cae en primera ronda del Challenger de Villena
U de Chile deja petición a la UC.

Otra teleserie más: desde U de Chile hacen esta petición a la UC y dejan una dura amenaza

Se juega esta semana: Colo Colo confirma amistoso de última hora ante club de Primera División
Pedro Carcuro avisa que Manuel Pellegrini podría llegar a Chile.

"No estoy chamullando": Pedro Carcuro suelta la bomba sobre Manuel Pellegrini y La Roja

Este martes en la mañana se realizó la formalización de la mujer de 64 años acusada de asesinar a sus dos hijos, de 39 y 35 años. En la previa de la audiencia, salieron a la luz nuevos antecedentes sobre la extensa carta que habría dejado la acusada. Previo a ser arrestada, la imputada redactó un extenso documento de alrededor de 10 páginas, cuyo contenido exacto, hasta la fecha, se mantiene bajo reserva.

Cabe recordar que, según los antecedentes de la investigación, tras el doble parricidio, Marta Franco Cid viajó desde el Biobío hacia la Región de Ñuble. No obstante, un descuido terminó por delatarla y facilitó que fuera detenida dentro de un negocio en la comuna de Coihueco.

Dentro del local, administrado por Álex y Pamela, la acusada aparentó tranquilidad e incluso se mostró sonriente mientras conversaba con ellos. Al no despertar sospechas, aprovechó la confianza para solicitarles que contactaran a su hermano para que fuera a buscarla.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

En medio de la charla, la pareja descubrió que la visitante había llegado desde Concepción. Cómo sabían de la persecución policial por un doble parricidio en la región vecina, siguieron su intuición y decidieron alertar a Carabineros.

¿Qué hay en la carta? 

El primero en revelar detalles sobre el misterioso documento fue el periodista Sergio Jara, del programa Contigo en la mañana. Según lo planteado, aquel texto podría resultar fundamental para esclarecer las motivaciones detrás del brutal crimen que conmociona a Chiguayante.

Ella relata las dinámicas familiares de distancia. Han trascendido algunos elementos de ella (la carta). No habría una confesión diciendo ‘yo los maté o los voy a matar’”, detalló Jara sobre el texto. “Es más bien una narrativa respecto de cómo se relacionaba la familia y de los problemas que al parecer había y que no eran de público conocimiento", sentenció el comunicador. 

NOTAS DESTACADAS

Jurassic World: The Experience llega con todo Chile

¡CUIDADO! Los dinosaurios llegaron a Chile: Todo lo que necesitas saber para disfrutar de Jurassic World: The Experience
Michelle Bachelet pasa su cumpleaños junto a Silvio Rodríguez

¡Con regalo incluido! Michelle Bachelet cumple años junto a Silvio Rodríguez en un íntimo backstage
Todo lo que se sabe del asesinato de Alejandro Correo, dueño de la toma en Quilpué que hoy está siendo desalojada

Crimen de Alejandro Correa: Cómo se gestó el asesinato y que pasa hoy con la toma en Quilpué
Nicolás Maduro se blinda frente a eventual ataque de USA

Activó decreto que le da “poderes especiales”: Maduro se blinda frente a eventual ataque de Estados Unidos
María Elcira

“Hay algo oscuro”: Familia de María Elcira pone sobre la mesa inquietante teoría
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Cómo, cuándo y dónde ver a Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina 2025
Nicolás Jarry sufre nuevo fuerte revés.

No levanta cabeza: Nicolás Jarry cae en primera ronda del Challenger de Villena
U de Chile deja petición a la UC.

Otra teleserie más: desde U de Chile hacen esta petición a la UC y dejan una dura amenaza

Se juega esta semana: Colo Colo confirma amistoso de última hora ante club de Primera División
Pedro Carcuro avisa que Manuel Pellegrini podría llegar a Chile.

"No estoy chamullando": Pedro Carcuro suelta la bomba sobre Manuel Pellegrini y La Roja
Jorge Valdivia podría volver a prisión.

Con video de evidencia: Jorge Valdivia recibe nueva denuncia y podría volver a la cárcel
¿Habrá cementerios para mascotas en Chile? Ley sigue estancada en el Congreso

¿Tendré un cementerio para mi mascota? El proyecto de ley que continúa estancado en el Congreso
Dos amigos condenados por abuso sexual contra niña de 12 años

Escalofriante caso: Condenan a hombre y su amigo por abuso sexual conjunto contra sobrina
niño con discapacidad visual hizo denuncia en redes sociales

“Colaboren con la discapacidad”: Un niño, una denuncia viral y un mensaje que conmueve
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¡Los escogidos! La Roja entregó la esperada nómina para la fecha FIFA de Octubre
Encuesta Cadem revela quien se encuentra a la cabeza en los sondeos

¿Quién lidera y quien acecha? Encuesta Cadem perfila nuevo escenario político en la carrera presidencial
Sigue la acción en el Mundial sub-20.

¡Sigue la acción! Los impactantes duelos de esta jornada en el Mundial Sub-20 en Chile
Universidad de Chiel empató ante Deportes La Serena.

¡Tomarán cartas en el asunto! Universidad de Chile prepara importante apelación por su último duelo
Quilpué

“Estábamos pidiendo un poquito de respeto”: Vecinos de toma en Quilpué acusan falta de diálogo en desalojo masivo
Los Cóndores lograron su segudna clasificación consecutiva al Mundial.

¡Siguen haciendo historia! Los Cóndores dan un enorme salto en el ranking mundial