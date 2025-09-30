¿Confesión o explicación? Revelan contenido de extensa carta de mujer acusada de doble parricidio

Este martes en la mañana se realizó la formalización de la mujer de 64 años acusada de asesinar a sus dos hijos, de 39 y 35 años. En la previa de la audiencia, salieron a la luz nuevos antecedentes sobre la extensa carta que habría dejado la acusada. Previo a ser arrestada, la imputada redactó un extenso documento de alrededor de 10 páginas, cuyo contenido exacto, hasta la fecha, se mantiene bajo reserva.

Cabe recordar que, según los antecedentes de la investigación, tras el doble parricidio, Marta Franco Cid viajó desde el Biobío hacia la Región de Ñuble. No obstante, un descuido terminó por delatarla y facilitó que fuera detenida dentro de un negocio en la comuna de Coihueco.

Dentro del local, administrado por Álex y Pamela, la acusada aparentó tranquilidad e incluso se mostró sonriente mientras conversaba con ellos. Al no despertar sospechas, aprovechó la confianza para solicitarles que contactaran a su hermano para que fuera a buscarla.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

En medio de la charla, la pareja descubrió que la visitante había llegado desde Concepción. Cómo sabían de la persecución policial por un doble parricidio en la región vecina, siguieron su intuición y decidieron alertar a Carabineros.

¿Qué hay en la carta?

El primero en revelar detalles sobre el misterioso documento fue el periodista Sergio Jara, del programa Contigo en la mañana. Según lo planteado, aquel texto podría resultar fundamental para esclarecer las motivaciones detrás del brutal crimen que conmociona a Chiguayante.

“Ella relata las dinámicas familiares de distancia. Han trascendido algunos elementos de ella (la carta). No habría una confesión diciendo ‘yo los maté o los voy a matar’”, detalló Jara sobre el texto. “Es más bien una narrativa respecto de cómo se relacionaba la familia y de los problemas que al parecer había y que no eran de público conocimiento", sentenció el comunicador.