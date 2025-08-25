“¡¿Sabís quién soy yo o no?!”: Chofer de micro sufrió indignante golpiza de un furioso sujeto en Concepción

Concepción

Por: Catalina Martínez

La Moneda

¡Tras salida de ex ministro! Presidenta del FRVS desclasificó supuesta presión de La Moneda

¡Se planteó no seguir! Francisco Marchant se sincera por su peor momento en Colo Colo
boliviano fue detenido por carabineris

¡Intentó sobornar a carabineros! Hombre boliviano fue detenido transportando millonario contrabando

¡Hincha brutalmente golpeado en Argentina necesita ayuda! Figura de Universidad de Chile hizo un aporte
Magallanes

"Las olas lo llevaban al fondo del mar": El crudo relato de supervivencia de hombre tras naufragio en Magallanes
Lucas Cepeda Colo Colo

¡Cambió su futuro! Colo Colo salvó de la quiebra a popular equipo nacional

¡Ojito en el cacique! El entrenador que está disponible y podría llegar a Colo Colo
Jugadores Colo Colo 2025

¿Se acaba la espera? Horas claves para elegir al nuevo entrenador de Colo Colo
José Antonio Kast

"Se tiene que ganar el espacio él": José Antonio Kast alzó la voz frente a críticas por candidatura de su hijo
Jorge Almirón Colo Colo

¡Todo se derrumbó! Agente de Jorge Almirón revela momento de quiebre con Colo Colo

Gran impacto causó el video de una violenta escena dentro de una micro en Concepción. En el registro se aprecia cómo un pasajero agrede al chofer, y todo en presencia de una pequeña niña. 

Las imágenes fueron captadas el viernes 22 de agosto, cuando el chofer de una micro de la línea Nueva Llacolén realizó una parada en Avenida Los Carrera para subir a nuevos pasajeros.

Una pareja abordó el bus rumbo a San Pedro de la Paz junto a su hija, de unos cinco años. Dado que el vehículo estaba lleno, el padre solicitó que alguien pudiera sostener a la pequeña en el asiento del copiloto, sobre las piernas de otra persona.

El chofer rechazó la petición y argumentó que no era seguro para la menor. Señaló que, en caso de un frenazo, la niña podía golpearse en la cabeza y, además, le entorpecería la vista al retrovisor. A esto se suma que la normativa de tránsito prohíbe expresamente ese tipo de prácticas.

El pasajero reaccionó furioso ante las palabras del chofer, quien le devolvió el pasaje. Con eso, el sujeto explotó de rabia y asestó un primer golpe. “¡Sale conch...! ¡Qué venís a echarme a abajo! ¡¿Sabís quién soy yo o no?!“, se escucha gritar al hombre, mientras daba más golpes al trabajador.

El chofer intentó defenderse mientras se desarrollaba una confrontación que atemorizó a quienes viajaban en la micro. La niña, alterada por la situación, comenzó a llorar y fue retirada del lugar por la mujer que la acompañaba. Solo en ese momento, el hombre decidió abandonar el bus, no sin antes proferir advertencias en tono amenazante.

El incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del bus de Concepción, material que servirá como respaldo en la indagatoria destinada a identificar y ubicar al responsable de la agresión.

“Vamos a colaborar con todos los mecanismos que el Ministerio Público nos exija para el éxito de la denuncia y para la adecuada sanción al hechor de estos hechos que repudiamos y sancionamos”, indicó el seremi de Transportes del Biobío, Patricio Fierro, en conversación con Sabes.

