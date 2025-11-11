Caso Valentina Alarcón ¿Cómo fue la búsqueda y qué se sabe de la “casa de tortura” donde la encontraron?

Caso Valentina Alarcón ¿Cómo fue la búsqueda?

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

el gol fallado por chile sub 17

Pudo cambiar la historia: el insólito gol que falló Chile Sub 17 y que le costó la salida del Mundial
Chile Sub 17 empata con Canadá.

Cayeron luchando: Chile Sub 17 derrota a Canadá pero igualmente queda fuera del Mundial
U de Chile busca a Felipe Mora.

"Conversaciones avanzadas": U de Chile podría fichar al gran anhelo de todos los hinchas
Charles Aránguiz no confirma su estadía en la U.

¡Paren todo! Charles Aránguiz no confirma nada y pone en duda su estadía en U de Chile
Esteban Pavez está furioso en Colo Colo.

Le costaron caro sus dichos: Colo Colo sentencia el futuro de Esteban Pavez con dura decisión
Juan Martín Lucero Colo Colo y la U.

¿Quién se lo quedará? Juan Martín Lucero tiene a su favorito entre Colo Colo y la U
El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa

Vecinos escucharon gritos de auxilio: El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Sorpresa Monumental! Colo Colo renovaría contrato a jugador que no ha sumado minutos
Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales

“Indignante”: Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales
Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser

“¡Acá no estamos en Santiago!”: Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser

Durante la tarde del recién pasado lunes, el Ministerio Público confirmó que los restos hallados en La Pintana pertenecen a Valentina Alarcón Molina, joven barrista de la Universidad de Chile cuyo rastro se había perdido el pasado 25 de octubre.

De acuerdo a lo informado, Valentina había salido rumbo a un encuentro de barristas de la Universidad de Chile realizado en la población Santo Tomás, en La Pintana. Sin embargo, después de esa actividad no volvió a su hogar, lo que llevó a su familia a presentar una denuncia por presunta desgracia.

"Producto de una actividad investigativa realizada con la PDI, la Brigada de Ubicación de Personas, y la Brigada de Homicidios Sur, sumado a trabajo de laboratorio criminalística, se pudo corroborar que la persona fallecida que se encontró en el domicilio, correspondería a Valentina Alarcón Molina, quien estaba desaparecida desde hace 15 días", señalaron desde la Fiscalía. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

La búsqueda 

Los antecedentes apuntan a que la última señal del teléfono de Valentina se detectó en la intersección de Batallón Chacabuco con Inés Suárez en la mencionada comuna. El cuerpo de la joven fue encontrado a escasos metros de ese lugar.

Dentro del lugar, los funcionarios encontraron el cuerpo femenino con una bolsa en la cabeza y un objeto metálico en el cuello. El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición.

El cuerpo fue remitido al Servicio Médico Legal, organismo encargado de realizar los exámenes que permitan esclarecer la causa de muerte. Mientras tanto, los equipos investigativos trabajan para identificar a los autores del crimen y descubrir su motivación. 

Lo que se sabe del lugar donde fue encontrada

De acuerdo con lo publicado por Emol, la vivienda donde se encontró el cuerpo de Valentina Alarcón era frecuentada por consumidores y vendedores de droga. Además, según fuentes de la investigación, el lugar solía ser ocupado por personas que lo tomaban sin autorización.

Un detalle que ha llamado la atención es que, a pocos metros del lugar, en agosto pasado la policía allanó otra vivienda donde estuvo retenido un empresario secuestrado en Quilicura. No obstante, la Fiscalía aclaró que, por ahora, no existiría vínculo alguno entre ambos hechos.

NOTAS DESTACADAS

el gol fallado por chile sub 17

Pudo cambiar la historia: el insólito gol que falló Chile Sub 17 y que le costó la salida del Mundial
Chile Sub 17 empata con Canadá.

Cayeron luchando: Chile Sub 17 derrota a Canadá pero igualmente queda fuera del Mundial
U de Chile busca a Felipe Mora.

"Conversaciones avanzadas": U de Chile podría fichar al gran anhelo de todos los hinchas
Charles Aránguiz no confirma su estadía en la U.

¡Paren todo! Charles Aránguiz no confirma nada y pone en duda su estadía en U de Chile
Esteban Pavez está furioso en Colo Colo.

Le costaron caro sus dichos: Colo Colo sentencia el futuro de Esteban Pavez con dura decisión
Juan Martín Lucero Colo Colo y la U.

¿Quién se lo quedará? Juan Martín Lucero tiene a su favorito entre Colo Colo y la U
El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa

Vecinos escucharon gritos de auxilio: El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Sorpresa Monumental! Colo Colo renovaría contrato a jugador que no ha sumado minutos
Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales

“Indignante”: Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales
Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser

“¡Acá no estamos en Santiago!”: Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser
Jugadores Universidad de Chile

¿Vuelve a los azules? ExUniversidad de Chile termina su temporada y ya ve sus opciones
El contundente descargo de ambulante de Meiggs

“Si el alcalde diera oportunidad…”: El contundente descargo de ambulante de Meiggs por operativo anti-toldos

¡Una semana de ensueño! Tomás Barrios levanta el título del Challenger 75 Lima 2
Hijo de Julia Chuñil apunta a teoría sobre presunto montaje en el caso

“Nos quieren echar la culpa”: Hijo de Julia Chuñil apunta a teoría sobre presunto montaje en el caso

"Se portó mal": revelan la indisciplina por la que cortaron a Manley Clerveaux en Colo Colo
Chile Sub 17 vs Canadá: cuándo y dónde ver

A buscar la clasificación: cuándo y a qué hora ver el Chile vs Canadá en el Mundial Sub 17
Leandro Fernández carga contra la ANFP.

No hay paz: Leandro Fernández barre el piso con la ANFP después de su partidazo con la U
Paulo Díaz es criticado en River.

No pasó la prueba: en Argentina hacen añicos a Paulo Díaz por su nivel ante Boca Juniors
Colo Colo busca el fichaje de odiado jugador.

Increíble: Colo Colo buscaría el fichaje del delantero más odiado en la historia del club
Prensa argentina destroza a Palacios en triunfo de Boca ante River

¿Te lo esperabas?: Así evaluó la prensa argentina a Carlos Palacios en el triunfo de Boca ante River