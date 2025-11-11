Caso Valentina Alarcón ¿Cómo fue la búsqueda y qué se sabe de la “casa de tortura” donde la encontraron?

Durante la tarde del recién pasado lunes, el Ministerio Público confirmó que los restos hallados en La Pintana pertenecen a Valentina Alarcón Molina, joven barrista de la Universidad de Chile cuyo rastro se había perdido el pasado 25 de octubre.

De acuerdo a lo informado, Valentina había salido rumbo a un encuentro de barristas de la Universidad de Chile realizado en la población Santo Tomás, en La Pintana. Sin embargo, después de esa actividad no volvió a su hogar, lo que llevó a su familia a presentar una denuncia por presunta desgracia.

"Producto de una actividad investigativa realizada con la PDI, la Brigada de Ubicación de Personas, y la Brigada de Homicidios Sur, sumado a trabajo de laboratorio criminalística, se pudo corroborar que la persona fallecida que se encontró en el domicilio, correspondería a Valentina Alarcón Molina, quien estaba desaparecida desde hace 15 días", señalaron desde la Fiscalía.

La búsqueda

Los antecedentes apuntan a que la última señal del teléfono de Valentina se detectó en la intersección de Batallón Chacabuco con Inés Suárez en la mencionada comuna. El cuerpo de la joven fue encontrado a escasos metros de ese lugar.

Dentro del lugar, los funcionarios encontraron el cuerpo femenino con una bolsa en la cabeza y un objeto metálico en el cuello. El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición.

El cuerpo fue remitido al Servicio Médico Legal, organismo encargado de realizar los exámenes que permitan esclarecer la causa de muerte. Mientras tanto, los equipos investigativos trabajan para identificar a los autores del crimen y descubrir su motivación.

Lo que se sabe del lugar donde fue encontrada

De acuerdo con lo publicado por Emol, la vivienda donde se encontró el cuerpo de Valentina Alarcón era frecuentada por consumidores y vendedores de droga. Además, según fuentes de la investigación, el lugar solía ser ocupado por personas que lo tomaban sin autorización.

Un detalle que ha llamado la atención es que, a pocos metros del lugar, en agosto pasado la policía allanó otra vivienda donde estuvo retenido un empresario secuestrado en Quilicura. No obstante, la Fiscalía aclaró que, por ahora, no existiría vínculo alguno entre ambos hechos.