¡ÚLTIMO MINUTO! Autoridades confirman 5 turistas fallecidos en Torres del Paine

En medio de los exhaustivos operativos de búsqueda en el Parque Nacional Torres del Paine, las autoridades recientemente confirmaron la presencia de 5 turistas fallecidos.

Recordemos que la tragedia se desató durante la jornada del lunes en el sector de Los Perros, cuando un grupo de visitantes quedó a merced de las complejas condiciones climáticas de la zona.

En un comienzo se informó del deceso de dos individuos y de la desaparición de siete más. No obstante, la actualización oficial estableció que el número de fallecidos es cinco y que no existen reportes vigentes de personas desaparecidas.

De acuerdo con lo detallado por el delegado presidencial de Magallanes, José Antonio Ruiz, las personas fallecidas en las Torres del Paine corresponden a dos mujeres de origen mexicano, un hombre y una mujer provenientes de Alemania, además de una mujer británica.

“Estamos en una fase de evacuación de estos cuerpos y los trámites consulares por la nacionalidad de estas personas. Sabemos que es un lugar de difícil acceso, donde depende mucho de las condiciones meteorológicas”, sentenció Ruiz.