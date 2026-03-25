Revelan al autor del polémico mensaje del “Estado en quiebra”: asesor del Gobierno asume responsabilidad

La polémica por el uso de la expresión “Estado en quiebra” en las redes sociales oficiales del Gobierno, encabezado por el presidente José Antonio Kast, sumó un nuevo capítulo, luego de que saliera a la luz la identidad de quien habría estado detrás de la controvertidad publicación,

Según detalló ADN Radio, las críticas surgieron luego de que se difundiera un mensaje para justificar el incremento en el precio de los combustibles y la imposibilidad de activar el Mepco. Entre varias expresiones que desataron una serie de críticas, el posteo en cuentas oficiales aseguró que el país está “sin plata” y con un “Estado en la quiebra”.

Polémica publicación en redes oficiales del Gobierno.

Es más, el escándalo terminó de tomar forma luego de que Jorge Quiroz, rechazara de plano la expresión. “Jamás ocuparía una palabra como esa”, sentenció el ministro de Hacienda, precisando que lo que existe es un panorama “fiscal deteriorado”, pero no un escenario de ese tipo. A esas declaraciones se sumó Claudio Alvarado, ministro del Interior, quien evitó evitó validar la frase.

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Presión desde Contraloría

En medio del revuelo político, la Contraloría decidió intervenir y solicitó formalmente explicaciones al Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile (Segegob), liderado por Mara Sedini.

A través de un oficio, el organismo fiscalizador pidió que en un plazo de cinco días hábiles se remitan los antecedentes vinculados a los posteos. Entre ellos, qué recursos públicos se destinaron, quiénes participaron en la elaboración del contenido y en qué antecedentes se basaron las afirmaciones difundidas.

¿Quién estuvo tras el mensaje?

La investigación ahora apunta a establecer quién estuvo detrás de la publicación. Y todo luego de que desde Palacio de La Moneda indicaran que un asesor del equipo de comunicaciones habría asumido la responsabilidad por el mensaje en las redes oficiales del Gobierno que desató la polémica.

De acuerdo con lo revelado por el citado medio, el director estratégico de comunicación y contenidos de Presidencia, Cristian Valenzuela, habría admitido de forma interna —ante equipos de la Secom, la Segegob y el Ministerio de Hacienda— su responsabilidad en el comentado episodio.

Cabe destacar, que no es la primera vez que el estratega comunicacional vinculado al Partido Republicano queda envuelto en críticas. En una antigua columna de opinión, sus dichos provocaron molestia luego de que se refiriera de forma despectiva a parte del aparato estatal, calificando a algunos funcionarios públicos como “parásitos”.

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