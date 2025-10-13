¡Tiró un palo a filas del Gobierno de Piñera! Kast aplaudió polémica columna sobre “parásitos” del Estado

José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, celebró públicamente la polémica columna que se refirió a algunos grupos como “parásitos” del Estado.

La publicación en La Tercera, firmada por Cristián Valenzuela —uno de los asesores más cercanos de Kast—, plantea una dura crítica al aparato estatal, al que califica como “un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él”.

El texto provocó una fuerte reacción. Muchos apuntaron a la contradicción de que Valenzuela denunciara a los “parásitos” del Estado, cuando él mismo ha ejercido funciones y percibido pagos desde el aparato público en repetidas oportunidades.

En ese contexto, durante una entrevista con La Tercera, Kast enfrentó una pregunta directa: si respalda aquellos dichos y si comparte ese vocabulario. “Gran columna. Sí. Hay gasto político. Él resume muy bien lo que yo vengo diciendo del año 2017, que hay abusos, eso es evidente”, contestó el abanderado.

Arremetió contra funcionarios del Gobierno de Piñera

Kast aprovechó la pregunta para lanzar críticas hacia figuras del Gobierno de Sebastián Piñera, a quienes responsabilizó de haber instalado a familiares en puestos públicos. Agregó que, durante su paso por el Congreso en 2017, impulsó una iniciativa “antipitutos” que incluso compartió con un diputado de la UDI.

“Miró el título y dijo que era interesante, pero después me dijo que era un poco dura. Yo le dije que así era para que precisamente para que tu señora, para que tus hermanos, para que tus parientes, no trabajen en el gobierno Sebastián Piñera”, contó el abanderado de ultraderecha.

Respecto a la incomodidad que generan esas declaraciones en Chile Vamos, Kast sentenció: “Qué bueno. Qué bueno que se pongan nerviosos”. En esa misma línea, matizó sus críticas reconociendo que en la administración de Piñera “hubo muy buenas personas”, pero señaló que “cada uno sabe a quién apitutó. Cada uno sabe si hizo alguna función por la cual cobró que no trajo ningún beneficio”.

“Supongo que los que se ofendieron, es porque les dolió. A mí usted me puede decir parásito y no me va a doler (...) Veamos quiénes alegaron y hagámosle la lista de si tuvo algún pariente en el Gobierno de Sebastián Piñera y nos vamos a llevar sorpresas”, desafió.

En la entrevista, al candidato le preguntaron sobre el término “parásitos”: “¿No lo encuentra despectivo?”. Frente a eso, el candidato esquivó la pregunta y prefirió insistir en su postura contra los pitutos.