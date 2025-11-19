Tras muerte de 7 pescadores: Fiscalía confirma formalización por homicidio culposo en tragedia del Bruma

Siete meses después de la tragedia marítima que conmocionó al país, la Fiscalía confirmó que avanzará con la formalización de quienes habrían tenido responsabilidad en la desaparición y muerte de los tripulantes de la lancha Bruma, en Coronel, Biobío.

La entidad persecutora comunicó que iniciará la formalización de la investigación respecto de tres tripulantes del buque Cobra, así como de la empresa Blumar, propietaria de la nave vinculada al incidente.

De acuerdo con la investigación, el Cobra habría embestido brutalmente a la lancha bacaladera el 30 de marzo, cerca de Isla Santa María. Desde entonces, siete pescadores permanecen desaparecidos y sus restos no han sido hallados.

La Fiscalía imputará homicidio culposo a los tres tripulantes del buque, y también buscará responsabilidades en la empresa Blumar como persona jurídica. Ahora será el Juzgado de Garantía de Coronel el que defina cuándo se realizará la audiencia de formalización.

Cabe recordar que, en Chile, el homicidio culposo se aplica cuando alguien provoca la muerte de otra persona por actuar de forma negligente o imprudente. Aunque sin tener la intención de matar.