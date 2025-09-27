La ácida respuesta de Aníbal Mosa tras suspensión de un nuevo amistoso de Colo Colo: "Hoy en día..."

Luego de la goleada por 4-0 de Colo Colo ante Deportes Iquique, no todo fueron precisamente sonrisas en el Estadio Monumental, donde el presidente Aníbal Mosa se refirió a la repentina suspensión de uno de los amistosos que el Cacique tenían pactado durante el receso del Campeonato Nacional por el Mundial Sub 20.

Se trata del encuentro que los albos disputarían contra Ñublense en Chillán, pero según el mandamás de Blanco y Negro, no les dieron el visto bueno: "Hoy nos comunicaron que no habían obtenido las autorizaciones". "Nos llamó la atención porque hasta ayer teníamos la información de que iban a tener los permisos", reveló en zona mixta.

Tras ello, y fiel a su estilo, el empresario de origen sirio no se guardó nada y le dedicó un claro recado a las autoridades: "Pero bueno, hoy en día, cada día está más complicado poder organizar un partido". "Pero más allá de que no se desarrolle ese partido en particular, igual el equipo va a jugar", profundizó.

"Estamos viendo que puedan jugar aquí o en otro estadio sin público porque queremos tener tres o cuatro partidos antes de jugar con Coquimbo", cerró Aníbal Mosa, que junto a la dirigencia tendrá la tarea de que el 'popular' no pierda ritmo tras el exitoso estreno del técnico Fernando Ortiz en la Liga de Primera.

Te dejamos los goles de la goleada ante Deportes Iquique por 4-0 en el Estadio Monumental.



⚽️ Marcos Bolados

⚽️ Mauricio Isla

⚽️ Claudio Aquino

⚽️ Arturo Vidal#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/CSbfCwbzmN — Colo-Colo (@ColoColo) September 27, 2025

Los otros amistosos del Cacique

Cabe mencionar que no todo es negativo para Colo Colo, pues si bien no podrán disputar el encuentro que tenían pactado contra Ñublense, lo cierto es que los albos ya tienen otros dos amistosos confirmados: Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue (8 de octubre) y Palestino a puertas cerradas (11 de octubre).

