¡Con una gran duda!: La formación de La Roja para su debut en el Mundial Sub 20 ante Nueva Zelanda

Formación de Chile para su debut en el Mundial Sub 20

Por: Kevin Vejar

Tras largos meses de espera, por fin llegó el día, y es que este sábado desde las 20:00 horas, La Roja vivirá su ansiado debut en el Mundial Sub 20 de nuestro país, y para este atractivo encuentro contra su par de Nueva Zelanda, ya se conoce la formación que prepara Nicolás Córdova en el combinado nacional chileno.

En este duelo válido por la primera jornada del Grupo A de la competencia, el equipo capitaneado por Juan Francisco Rossel no se guardará nada e intentará arrancar sumando de a tres para llegar con las mejores opciones a los compromisos frente a Japón y Egipto, programados para el martes y viernes de la próxima semana.

Sin embargo, si bien Córdova tiene el esquema bastante claro, se le presentó tan solo una interrogante en la mitad de la cancha, pues Lautaro Millán suma bonos y podría arrebatarle el puesto de creador a Agustín Arce, por lo que tanto el hombre de Independiente como el de Deportes Limache podrían jugar desde el pitazo inicial.

Así las cosas. De no haber sorpresas, el primer once de La Roja en le Mundial Sub 20 será: Ignacio Sáez en el arco; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Milovan Celis, Nicolás Suárez en defensa; Mario Sandoval, Joaquín Silva, Agustín Arce (o Lautaro Millán) en el mediocampo; Emiliano Ramos, Juan Francisco Rossel y Rodrigo Godoy en el ataque.

¿Dónde ver el Mundial Sub 20?

Cabe mencionar que el Mundial Sub 20 Chile 2025 podrá seguirse tanto en señal abierta como en plataformas digitales, siendo Chilevisión el encargado de transmitir los partidos de la Selección Chilena, mientras que DIRECTV, a través de su señal DSports y la plataforma online DGO, contará con todos los duelos del certamen.

