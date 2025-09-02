¡Pésimo precedente! Representante nacional en Copa Davies cae ante el 443 del mundo

El presente del tenis chileno no es del más alentador, ya que nuestros representantes nacionales no están teniendo una buena temporada, donde actualmente ninguno de los tenistas está dentro del top 100 en el Ranking ATP. El más cercano en este ítem es Nicolás Jarry quien se ubica en el puesto 102 y hace poco quedó eliminado en la primera ronda del US Open.

Esto preocupa aún más, ya que este mes se disputará nuevamente la Copa Davies, donde Chile deberá enfrentarse a Luxemburgo por el repechaje del Grupo I, duelos que se disputarán los próximos 13 y 14 de septiembre en el estadio Nacional. Es aquí donde además el capitán del equipo nacional, Nicolás Massú, realizó llamativas novedades en la nómina chilena.

Esto ya que los dos mejores exponentes nacionales según el Ranking ATP, Nicolás Jarry (102) y Alejandro Tabilo (122), no representarán a nuestro país en esta oportunidad. El primero se debe a su situación familiar, ya que hace unos días fue padre nuevamente. El segundo viene recuperándose de una lesión y quiere además predomianr su párticipación en el circuito ATP.

Debido a diversas circunstancias, los representantes chilenos para la Copa Davies de este mes ante Luxemburgo serán Cristián Garin (126), Tomás Barrios (134), Matías soto (272), Daniel Núñez (773) y Diego Fernández (1068). Donde además de esto, el presente de los tenistas nacionales no es el mejor actualmente en el circuito.

Esto ya que el que debería ser nuestra segunda raqueta en los duelos de Copa Davies, Tomás Barrios, sufrió una estrepitosa derrota en el Challenger de Sevilla ante el local David Jorda, actual 443 del mundo. Barrios cayó en set corridos por 6-1 y 6-3 en un poco más de una hora de juego, marcando así un negro presedente, ya que seu próximo desafío será la serie ante Luxemburgo.