¡Pésimo precedente! Representante nacional en Copa Davies cae ante el 443 del mundo

El mal presente del tenis chileno para la Copa Davies

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
La última carta de Independiente ante Universidad de Chile

¿Asustado Potter? La desesperada medida de Independiente ante Universidad de Chile
Jeannette Jara

¡Aprovechó de mandarle un palo a Kast! Jara respondió a dichos de Matthei sobre reforma de pensiones
Se juegan los cuartos de final del Us Open

¡Solo avanzarán los mejores! Ya se disputan los cuartos de final del US Open
Superclásico

Escándalo en el Superclásico: el polémico informe arbitral de Cristián Garay tras la tragedia en el Monumental
los nexos con la política del fallecido hincha de Colo Colo

¡Nuevos antecedentes! Hincha de Colo Colo fallecido era hermano de conocida diputada
Revelan nuevos videos del Caso Bruma

“Basta de mentiras”: Revelan videos del Cobra que darían siniestro vuelco al Caso Bruma
Carolina Tohá

¡Hasta Jara se pronunció! Carolina Tohá tomó por sorpresa a la bancada oficialista al reaparecer en encuentro del PL
Arturo Vidal Superclásico

¡Con una fuerte restricción! ANFP sorprende en la venta de entradas para la Supercopa
Fallece monseñor Alejandro Goic a los 85 años

¿Quién fue el monseñor Alejandro Goic? El “Obispo Rojo” reconocido por su potente obra social
Campamento Japón

¿Qué harán con el terreno? Así fue el desalojo de casi 100 familias del “Campamento Japón” en Maipú

El presente del tenis chileno no es del más alentador, ya que nuestros representantes nacionales no están teniendo una buena temporada, donde actualmente ninguno de los tenistas está dentro del top 100 en el Ranking ATP. El más cercano en este ítem es Nicolás Jarry quien se ubica en el puesto 102 y hace poco quedó eliminado en la primera ronda del US Open.

Esto preocupa aún más, ya que este mes se disputará nuevamente la Copa Davies, donde Chile deberá enfrentarse a Luxemburgo por el repechaje del Grupo I, duelos que se disputarán los próximos 13 y 14 de septiembre en el estadio Nacional. Es aquí donde además el capitán del equipo nacional, Nicolás Massú, realizó llamativas novedades en la nómina chilena.

Esto ya que los dos mejores exponentes nacionales según el Ranking ATP, Nicolás Jarry (102) y Alejandro Tabilo (122), no representarán a nuestro país en esta oportunidad. El primero se debe a su situación familiar, ya que hace unos días fue padre nuevamente. El segundo viene recuperándose de una lesión y quiere además predomianr su párticipación en el circuito ATP.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

Debido a diversas circunstancias, los representantes chilenos para la Copa Davies de este mes ante Luxemburgo serán Cristián Garin (126), Tomás Barrios (134), Matías soto (272), Daniel Núñez (773) y Diego Fernández (1068). Donde además de esto, el presente de los tenistas nacionales no es el mejor actualmente en el circuito.

Esto ya que el que debería ser nuestra segunda raqueta en los duelos de Copa Davies, Tomás Barrios, sufrió una estrepitosa derrota en el Challenger de Sevilla ante el local David Jorda, actual 443 del mundo. Barrios cayó en set corridos por 6-1 y 6-3 en un poco más de una hora de juego, marcando así un negro presedente, ya que seu próximo desafío será la serie ante Luxemburgo.

NOTAS DESTACADAS

La última carta de Independiente ante Universidad de Chile

¿Asustado Potter? La desesperada medida de Independiente ante Universidad de Chile
Jeannette Jara

¡Aprovechó de mandarle un palo a Kast! Jara respondió a dichos de Matthei sobre reforma de pensiones
Se juegan los cuartos de final del Us Open

¡Solo avanzarán los mejores! Ya se disputan los cuartos de final del US Open
Superclásico

Escándalo en el Superclásico: el polémico informe arbitral de Cristián Garay tras la tragedia en el Monumental
los nexos con la política del fallecido hincha de Colo Colo

¡Nuevos antecedentes! Hincha de Colo Colo fallecido era hermano de conocida diputada
Revelan nuevos videos del Caso Bruma

“Basta de mentiras”: Revelan videos del Cobra que darían siniestro vuelco al Caso Bruma
Carolina Tohá

¡Hasta Jara se pronunció! Carolina Tohá tomó por sorpresa a la bancada oficialista al reaparecer en encuentro del PL
Arturo Vidal Superclásico

¡Con una fuerte restricción! ANFP sorprende en la venta de entradas para la Supercopa
Fallece monseñor Alejandro Goic a los 85 años

¿Quién fue el monseñor Alejandro Goic? El “Obispo Rojo” reconocido por su potente obra social
Campamento Japón

¿Qué harán con el terreno? Así fue el desalojo de casi 100 familias del “Campamento Japón” en Maipú
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

Alejandro Tabilo aclara y justifica su ausencia en la Copa Davis tras llenarse de duras críticas
Baby Bandito

¡Conocido cantante le mandó ofrenda! Así fue el último adiós a “Baby Bandito”
Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Stephanie Vaquer va por el título mundial de la WWE.

Va por la gloria: Stephanie Vaquer tiene fecha para luchar por este histórico logro en la WWE
los nexos con la política del fallecido hincha de Colo Colo

Multa millonaria y algo más: Colo Colo recibe potente medida por muerte de hincha en el Monumental
La reacción de Bublik al perder contra Jannik Sinner.

"Yo no soy malo, pero…": La divertida reacción de Alexander Bublik tras ser aplastado por Jannik Sinner en el Us Open
Alexis Sánchez recibe críticas de la prensa española.

Con millonario sueldo y un duro recibimiento: Así fue la llegada de Alexis Sánchez a Sevilla
Bonos y aguinaldos fiestas patrias

Bonos y aguinaldos en septiembre 2025: montos, fechas de pago y quiénes reciben los beneficios del Gobierno
Panorama de las últimas fechas en las Eliminatorias 2026.

Con el retiro de una leyenda: El panorama de las últimas jornadas de las Eliminatorias 2026
vendedora ambulante

VIDEO: Vendedora ambulante se desnudó en plena fiscalización a modo de protesta