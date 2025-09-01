¿Quiénes avanzarán? Las sorpresas en los octavos de final del US Open

Sólo queda un partido de los octavos de final del Us Open

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente se está disputando el último Grand Slam del año en tierran norteamericanas con el US Open, donde las más grandes estrellas del tenis están buscando escribir su nombre en la historia llevándose un torneo mayor a sus registros, donde además no contamos con chilenos participando, quienes fueron eliminados en la primera ronda.

La acción en el torneo comenzó el pasado 18 de agosto con el inicio de las clasificatorias al cuadro principal del torneo, fue en esta instancia donde tanto Tomás Barrios como Cristián Garín se quedaron en el camino del torneo, perdiendo sus respectivos encuentros y dejando en el cuadro principal sólo a Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

En este momento se están disputando los octavos del final del US Open, donde los mejores tenistas del momento buscan seguir avanzando en busca de la gloria máxima. La competencia es de primer nivel y nadie quiere perderse ni un minuto de los encuentros que podrían extenderse por varias horas al disputarse al mejor de cinco sets.

Con respecto a los resultados, ya hay varios clasificados a los cuartos de final del US Open, donde destacan las victorias de Felix Auger Aliassime (25) por sobre Andrey Rublev (15), quien se enfrentará a Alex de Minaur (8), quien hizo lo suyo ante Leandro Riedi (Q). También el inconbustible Novak Djokovic (7), quien derrotó a Jan-Lennard Struff (Q), quien tendrá un duro duelo ante Taylor Fritz (4), quien venció a Tomás Machác (21).

Finalmente, Carlos Alcaraz (2) venció a Arhur Rinderknech y se enfrentará a Jiri Lecheka (20), quien superó a Adrian Mannarino. Por otro lado, aún quedan un puesto en los cuartos de final, que se definirá en el encuentro de Jannik Sinner (1) y Alexander Bublik, desde las 19:00 horas en nuestro país, donde de este partido Lorenzo Musetti (10) espera a su rival tras vencer a Jaume Munar.

