José Luis Reppening revela los motivos tras su radical cambio de look: bajó 20 kilos

Durante la jornada el periodista José Luis Reppening sorprendió en el matinal Tu Día al revelar los motivos detrás de su cambio de look luego de que perdiera 20 kilos. El tema surgió luego de que el doctor Sebastián Ugarte expusiera los peligros de utilizar el medicamento Ozempic para adelgazar rápidamente.

Fue en ese entonces que, el periodista señaló que lo único que le había funcionado para bajar de peso fue cambiar su alimentación y comenzar a hacer deporte. Cabe mencionar que, en redes sociales el comunicador suele mostrar las actividades que realiza e incluso las comidas que prepara, en donde ha presentado sus preparaciones de cordero y pantrucas.

¿Qué dijo Reppening sobre su cambio físico?

“Yo he bajado casi 20 kilos este año. Lo que pasa es que, como yo soy grandote, no se me notan tanto como se le pueden notar a Michelle (Adam); si ella baja 20 kilos, desaparece. Si tú (Priscilla) bajas 20 kilos, desapareces” dijo entre risas el comunicador agregando que “la única forma de hacerlo, en verdad, es aumentar el deporte y cambiar la alimentación. No hay secreto. Cambiar la alimentación, pero sin sufrir, en esto no se trata de hacer dieta”.

Sobre la misma y mirando a su compañera de conducción añadió que “hay otra cosa que yo incorporé y creo que eso ha sido como la clave: ayuno desde 16 horas”. “Yo empiezo a comer tipo 11 (de la mañana), tres huevitos duros (en el estudio de Canal 13), y después como hasta las 17.00 de la tarde. Quedo con el ombligo para fuera. Después de eso tomo unos tés y unas infusiones, no me da hambre, y duermo. Me levanto y repito las 16 horas de ayuno” explicó.

Sobre esto, el doctor en el estudio aclaró que “es un método válido. Al poner una restricción de horario, nuestra regulación hormonal juega a favor de nosotros. Dos, nosotros como especie no estábamos acostumbrados a tener cuatro comidas al día, sino que comíamos cuando alcanzábamos a comer. Entonces, no es del todo irracional”.

