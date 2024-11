Tomás Vodanovic alza la voz tras orden de retención de ingresos a Cathy Barriga

Durante la jornada del domingo el alcalde reelecto por la comuna de Maipú, Tomás Vodanovic se refirió en Mesa Central de Canal 13 a la rutina del comediante Luis Slimmming en la Teletón y a la retención de ingresos que se le realizará a Cathy Barriga luego de que el equipo jurídico del municipio ingresara una querella en su contra.

“Qué hueón más rico" señaló el comediante mencionando que “creo que las maipucinas se querían cambiar el gentilicio a ‘inmypussy’” lanzó. “Hay gente que dice que se tire de presidente, no po’, ahí lo van a envejecer. Yo a él lo quiero ver preso, para que se haga un OnlyFans y muestre la presa. No... qué ordinario” comentó el humorista.

¿Qué dijo Tomás Vodanovic sobre el caso de Barriga?

Sobre el nuevo oficio de Barriga, quien se encontraba vendiendo contenido para adultos en una plataforma llamada OnFayer mientras cumple la medida cautelar de fraude al fisco y falsificación de instrumento publico. “Estos son procesos que llevan los equipos jurídicos del municipio, la verdad es que yo no me meto mucho ahí. Sé que generó mucho revuelo la retención de recursos en redes sociales, pero eso es un mecanismo que ocupan muchas defensas en caso de fraude al fisco de poder cautelar ciertos recursos en el caso que haya una condena sancionatoria" explicó Vodanovic.

Fue en eso que Valenzuela preguntó si es que existe un trato especial porque se trata de contenido erótico. “Son decisiones que toma el equipo jurídico de forma bastante técnica y no por componentes morales o de golpes comunicacionales. No son casos en los que esté inmiscuido en el día a día, me enteré unas horas antes de que saliera en los medios de comunicación. No es una decisión política mía, pero respeto el curso de los equipos técnicos“ cerró.

Vodanovic fue claro en señalar sobre la misma que “es una representación que hace la municipalidad para poder resguardar recursos que fueron defraudados para la institución". Sobre la rutina del humorista declaró “me lesearon bastante, pero fue en buena onda, así que aprovecho de mandarle un saludo. Slimming me ayudó dijo que no debería ser candidato (presidencial), me echó una manito. Dijo que iba a envejecer mucho. Yo confío en su visión" cerró.

