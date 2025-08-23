¿En dónde estaban? Reos prófugos de la cárcel de Valparaíso habrían sido capturados

La mañana de este sábado 23 de agosto, la Fiscalía Regional de Valparaíso informó que fueron recapturados tres reos prófugos. Dichos internos habían logrado fugarse del penal de la zona el pasado 14 de agosto.

En horas de la madrugada, en la ciudad de Copiapó, se concretó la detención coordinada entre el OS9 de Carabineros y la Fiscalía. El propio Fiscal Jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, dio a conocer la información mediante una publicación en la cuenta oficial de X de la Fiscalía de la Quinta Región.

“El día de hoy a aproximadamente las 1 de la mañana con 20 minutos, en la plaza de peaje El Totoral de la comuna de Copiapó, se produjo la detención de Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda. Las tres personas que se fugaron el pasado 14 de agosto desde el centro de cumplimiento penitenciario de Valparaíso”, comenzó diciendo.

“Esta detención se logró gracias al trabajo conjunto entre el OS9 de Carabineros y la Fiscalía Local de Valparaíso. Lo que permitió desarrollar una serie de diligencias tendientes a dar con el paradero de estas personas y lograr su detención el día de hoy”, concluyó Tapia.

🛑 AHORA 🛑 Fiscal Jefe de Valparaíso Elizardo Tapia, confirma la detención está madrugada en Copiapó de los TRES REOS FUGADOS desde la Cárcel de Valparaíso la semana pasada. Se trabajó con #OS9 de @Carabdechile para lograr con éxito su captura. Pasarán hoy a control. pic.twitter.com/zyCGAOQ268 — Fiscalía Regional de Valparaíso (@FRValparaiso) August 23, 2025

¿Qué pasará ahora?

Este sábado, los reos prófugos serán presentados ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso para su control de detención. Según consignó Meganoticias, se les atribuirá el delito de quebrantamiento de condena.

La investigación del Ministerio Público también apunta a determinar si hubo más personas involucradas en la fuga de los tres internos considerados de alta peligrosidad. En ese contexto, un conductor que los transportaba fue arrestado y acusado de encubrimiento.

Al respecto, el parte de detención de Carabineros detalló que se “logró la detención de un hombre adulto al ser fiscalizado en el peaje Troncal Totoral ubicado en la Ruta 5 Norte, KM 731 en dirección al norte, mientras conducía un vehículo sin embargo trasladando en su interior a los tres internos que se fugaron”.