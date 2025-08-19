Indignación en Valparaíso: El terrible caso de inspector de colegio acusado de violar a niña de 6 años

El inspector de un colegio de la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso, fue arrestado este martes tras ser señalado como responsable del presunto abuso sexual contra una alumna de tan solo seis años.

Los terribles acontecimientos, ocurridos durante la jornada del pasado lunes, fueron parcialmente documentados a través de las cámaras de seguridad del recinto educacional.

De acuerdo con la fiscal regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, la agresión se produjo aproximadamente a las 15:00 horas del lunes 18 de agosto, en dependencias del recinto escolar.

"El imputado habría solicitado a la víctima, de tan solo 6 años de edad, realizar un juego, instantes en que él aprovecha para realizar la conducta típica constitutiva del delito de violación a menor de 14 años", detalló.

"Esta situación fue develada por la propia víctima a su padre, quien realiza la denuncia ante Carabineros y, además, se solicitan las cámaras de seguridad del establecimiento educacional, que muestran parte o indicio del hecho cometido por el imputado", añadió Quevedo.

Tras conocerse la denuncia, el tribunal de Villa Alemana emitió la orden de arresto, que fue cumplida durante el mismo lunes. El inspector acusado deberá comparecer este miércoles 20 de agosto a la audiencia de control de detención.