Renuncia a Independiente y decide volver a Chile por la barbarie ante la U: "Quedé con tragedia"

Pasan los días y aún cuesta comprender lo ocurrido el pasado miércoles en el estadio Libertadores de América, y en un admirable gesto de apoyo a los hinchas de Universidad de Chile brutalmente agredidos por fanáticos de Independiente, hay quien incluso decidió poner fin a su vínculo profesional con el cuadro de Avellaneda.

Se trata de Emily Muñoz, que en diálogo con Redgol, explicó que no piensa pasar por alto la barbarie y renunció al 'Rojo', donde se desempeñaba como jugadora de futsal: "Estaba conversando con mis compañeras y mi polola me llamó. Ahí me contó y la verdad es que quedé con tragedia, muy mal, angustiada por los cabros".

Así es, la joven de 23 años, con destacados pasos por la Selección Chilena y también por el Romántico Viajero, no dudó y abandonó el club argentino: "Me dije a mí misma: 'no puedo estar en este equipo'. Al otro día, hablé con el dirigente de Independiente y lo entendió, porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería".

"Me fui a despedir del equipo, porque habíamos armado un buen grupo", profundizó sobre su repentina salida del conjunto al que se sumó en abril de este año 2025, pero asegura que no puede seguir vistiendo dicha camiseta tras los lamentables incidentes en la Copa Sudamericana: "Pero lo que sucedió es más grande".

"La U es mi familia", sentenció Emily Muñoz, que decidió endeudarse para costear su pasaje de vuelta a nuestro país poniendo en juego incluso su carrera dentro del futsal, gesto que le ha significado varios mensajes de apoyo y agradecimiento desde la parcialidad de Universidad de Chile en tan difíciles momentos.

