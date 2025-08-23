¡Cero autocrítica!: Cuenta oficial de Independiente arremete contra la U con insólito cortometraje

Masacre Independiente vs U de Chile

Por: Kevin Vejar

Tal como lo hizo aquella catastrófica noche en el estadio Libertadores de América, Independiente de Avellaneda continúa evadiendo su responsabilidad por la barbarie que protagonizaron sus fanáticos y los hinchas de Universidad de Chile, y ahora le dedicó un insólito cortometraje a la barra de los azules.

"El 20 de agosto de 2025 quedará marcado como uno de los días más tristes y oscuros en la historia del fútbol argentino y continental. Lo que se vivió en el estadio de Independiente es algo que jamás pensamos que podríamos vivir", comienza el video que publicó el club trasandino en sus redes sociales.

"Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó", acusan en el registro, para luego repasar cada una de las acciones de la barra visitante con imágenes, pero por supuesto no profundizaron en la masacre que ha dado la vuelta al mundo.

"Será una oportunidad para que de acá en adelante nunca más un hincha argentino, sin importar el color de su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos", concluye el cortometraje, cierre que, casi de forma irónica, refleja lo que vivió un puñado de hinchas de la U al ser masacrados en pleno estadio.

Si bien el video ha generado un enorme repudio incluso a nivel internacional, lo cierto es que la postura de Independiente se alinea totalmente con la de su presidente, Néstor Grindetti, quien hasta la fecha no ha mostrado autocrítica por lo ocurrido en Argentina e incluso expuso que tienen "una hinchada ejemplar".

