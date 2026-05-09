Renovación Nacional anunció acciones por caso que involucra a senadora Camila Flores: ¿De qué se trata?

CAMILA FLORES RENOVACION NACIONAL FRAUDE AL FISCO

Por: Paula Osorio

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El partido Renovación Nacional (RN) finalmente salió al paso de la situación judicial que envuelve a la senadora de sus filas, Camila Flores, quien se encuentra bajo investigación por eventual fraude al fisco.

Según informó Emol, la directiva de RN resolvió remitir el caso de la legisladora al Tribunal Supremo del partido, entregando su disposición para entregar los antecedentes necesarios.

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Fue la secretaria general de Renovación Nacional, Katherine Martorell, quien informó que desde la colectividad esperan "que la justicia actúe con la máxima claridad y rigurosidad". También agregó que "los antecedentes ya están en manos del Tribunal Supremo".

Por su parte, la senadora Flores ya había manifestado su intención de "colaborar plenamente con la investigación, entregando antecedentes de manera voluntaria", todo tras la denuncia anónima de una de sus trabajadoras que abrió diferentes flancos investigativos.

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Con la acción iniciada por la directiva de RN es de esperarse que durante los próximos días el Tribunal partidista concluya qué hacer con la militancia de la ex diputada y hoy senadora, que se encuentra en la mira de la opinión pública.

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