"La corrupción se combate siempre”: Así reaccionó alcalde Vodanovic a decisión de dejar a Joaquín Lavín Jr. tras las rejas

Tras la reciente resolución de la justicia, que mantendrá al exdiputado Joaquín Lavín León —investigado por delitos de fraude al fisco— en prisión preventiva a partir de ahora, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, alzó la voz y valoró la medida cautelar impuesta al acusado.

Recordemos que tanto Lavín Jr. como su esposa Cathy Barriga, otrora edil de la mencionada comuna, se encuentran imputados por eventual corrupción dentro del municipio. En ese sentido, la gestión de Vodanovic a actuado como principal querellante en ambos casos.

Bajo ese escenario, el actual jefe comunal de Maipú ha sido objeto de acusaciones por —a juicio de la propia Barriga y su defensa— orquestar una supuesta "persecución política". Ahora, frente al nuevo panorama judicial del ex parlamentario, Vodanovic aprovechó la oportunidad, no solo aplaudiendo la decisión del tribunal, sino que también descartando de una la "tesis" de su antecesora.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Alcalde Vodanovic valora prisión preventiva de Joaquín Lavín Jr.

A través de su cuenta de X, el edil expresó: “La prisión preventiva dada como medida cautelar al ex diputado Joaquín Lavín demuestra una vez más que nuestras acusaciones estaban lejos de ser inventos o una persecución política” , agregando que “existían elementos contundentes para pensar en la comisión de delitos graves en instituciones públicas”.

Luego, hizo énfasis en su compromiso de seguir colaborando con las diligencias del caso, a la vez que se encuentran esperando “sanciones ejemplificadoras en caso de comprobarse culpabilidad”. Al final, sentenció que “defender las instituciones públicas y la democracia es tarea de todos, y como municipio cumpliremos nuestro rol hasta las últimas instancias. La corrupción se combate siempre”.

La prisión preventiva dada como medida cautelar al ex diputado Joaquín Lavín, demuestra una vez más que nuestras acusaciones estaban lejos de ser inventos o una persecución política, sino que existían elementos contundentes para pensar en la comisión de delitos graves en… — Tomás Vodanovic (@TomasVodanovic) May 8, 2026

Te puede interesar: Por delitos de fraude al fisco: Dictan prisión preventiva a Joaquín Lavín León y su ex asesor