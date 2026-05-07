Testimonio clave sacude a Camila Flores: Extrabajadora sin contrato revela polémico manejo de dinero

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Por: Catalina Martínez

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Siguen apareciendo elementos que apuntan a un eventual sistema de manejo irregular de dineros públicos vinculado a la senadora Camila Flores. Y es que, en base a los antecedentes difundidos, cuando ejercía como diputada habría solicitado que una fracción de los pagos destinados a su equipo de asesores fuera redirigida hacia ella.

Así, bajo la condición de que le entregaran dinero en efectivo, tres integrantes de su equipo de trabajo habrían sido contratados. Bajo dicho mecanismo, que más tarde se conoció como "la cuota Flores", la parlamentaria habría adquirido alrededor de $300 millones de pesos destinados a gastos particulares.

Excuidadora entregó datos clave

Durante una emisión del matinal Contigo en la Mañana se expuso que, conforme a las líneas de investigación en curso, parte de los recursos en cuestión habría sido utilizada por la senadora para financiar los servicios de tres trabajadoras domésticas.

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En su testimonio ante la Fiscalía, Melanie —quien se desempeñaba como cuidadora de la hija de la parlamentaria— aportó un antecedente relevante: aseguró que realizaba sus funciones sin contrato formal y que sus pagos se efectuaban en efectivo. Según su declaración, percibía cerca de $250 mil a la semana.

Flores sacaba el dinero de su cartera y me lo pasaba en billetes de 20.000 y 10.000 pesos. En ocasiones la diputada dejaba dinero en efectivo en la casa para gastos menores, como comprar verduras o helados”, sentenció.

Otra cuidadora —según recogió La Cuarta—, también en conversación con el espacio, detalló que estuvo nueves meses trabajando para Camila Flores bajo la misma modalidad que Melanie: Sin contrato y con un sueldo pagado en billetes, dejando en la nada cualquier registro de los pagos. “Ella no quería ningún documento, solamente firmábamos un vale semanal y el recibo se lo quedaba ella”, afirmó.

En ese sentido, la excuidadora explicó sus conversaciones de WhatsApp con la congresista o las firmas que dejaban en el libro de conserjería son su única forma de acreditar que trabajaron para la acusada senadora.

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