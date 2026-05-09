Voz autorizada: Gary Medel destina el recambio de La Roja a estos jugadores de la U y la UC

Luego de la exitosa 'Generación Dorada' del fútbol chileno, y la ausencia en tres mundiales consecutivos, La Roja continúa su incansable búsqueda del recambio, y ahora fue Gary Medel quien se sumó al debate y dejó tres nombres sobre la mesa, jugadores pertenecientes a Universidad de Chile y Universidad Católica.

El bicampeón de América acudió como invitado al torneo de fútbol 3x3 Toma El Juego de Nike, y en diálogo con Redgol, siguiendo la línea del evento, fue consultado por futbolistas que considera habilidosos como para asumir la batuta y llevar por buen camino el nuevo ciclo del combinado nacional.

Gary Medel pone sus fichas en jugadores de la U y la UC

El zaguero y referente de la 'Franja' dejó de lado los colores y se deshizo en elogios para dos hombres que llevan marcando diferencia en las últimas temporadas al otro lado de la vereda, es decir, con la camiseta de la U: "Lo que es Lucas Assadi que juega súper bien. Javier Altamirano me gusta mucho también".

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Gary Medel destaca a Lucas Assadi y Javier Altamirano para La Roja.

Sin embargo, no desaprovechó la instancia para darle tribuna a uno de los formados en las inferiores de la UC, un joven extremo que a sus 21 años poco a poco ha demostrado su personalidad en las instalaciones del Claro Arena: "En Católica tenemos a Diego Corral que es súper pichanguero y le gusta mucho la pelota".

Diego Corral también recibe la bendición de Gary en la Selección.

"Tenemos varios jugadores que son buenos", concluyó Gary Medel, que pese a los negativos resultados que ha conseguido la Selección Chilena en estos últimos años, se mantiene al tanto de la situación y ve con optimismo lo que puede lograr esta nueva camada de futbolistas de cara a los próximos desafíos.

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