¡CRISIS MERENGUE! Figuras del Real Madrid se van a los golpes tras fuerte pelea

Pese a la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, lo que a inicio de temporada hacia presagiar una gran cantidad de títulos para la institución, todo apunta a que este año no se levantará ninguna copa por parte del equipo español.

Partiendo por la Copa del Rey, el cuadro Merengue quedó eliminado sorpresivamente en los octavos de final a manos del Albacete, equipo de la Segunda División de la Liga Española. Luego en la Champions League donde son los reyes de la competición, quedaron eliminados en los cuartos de final a manos del Bayern Munich.

Finalmente en La Liga, actualmente el Real Madrid marcha en la segunda posición de la tabla de colocaciones, ubicándose a 11 puntos del líder Barcelona y con cuatro fechas por disputarse, podría perder su última opción de cualquier título este fin de semana.

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La crisis en el Real Madrid ya no da para más, la falta de ausencia de títulos en la temporada pese a la llegada de grandes figuras al equipo mantiene a la institución con muchos problemas, los cuáles incluso han escalado al vestuario.

Una pelea que terminó a los golpes

En la semana se supo de una fuerte discusión entre Aurélien Tchoaméni y Federico Valverde, la cuál habría escalado hasta las manos y dio como resultado que el jugador uruguayo debió ser trasladado al hospital donde recibió puntos por una herida.

Pese a que la información del mismo jugador Merengue fue que sufrió un accidente en el vestuario con una mesa, esto no quita que el club tomó acciones disciplinarias y durante esta jornada informaron que multarán a cada jugador involucrado con 500 mil euros de sanción económica.

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