¡IRRECONOCIBLE! Jornada para el olvido de Alejandro Tabilo en Master 1000 de Roma
Por: Gonzalo Zamora
Esta semana se está disputando el Master 1000 de Roma, donde actualmente son dos los tenistas nacionales que están participando. El primero es Alejandro Tabilo, quien clasificó de manera directa al Main Draw y el segundo es Cristián Garín que logró su clasificación al superar la Qualy.
Nuestra primera raqueta nacional tuvo un un arrasador debut en la primera ronda, donde de manera impecable venció al tenista español Pablo Carreño Busta (91) por parciales de 6-2/6-1, en un partido que debió ser detenido por la lluvia.
Este enorme resultado no hace más que ratificar el gran momento que está viviendo Alejandro Tabilo en el circuito, donde también pone sus condiciones para avanzar lo máximo posible en el Master 1000 de Roma.
El día de hoy, Alejandro Tabilo (35) enfrentaba la segunda ronda del Master 1000 de Roma, donde en una jornada para el olvido cayó de forma casi inmediata ante el tenista argentino Francisco Cerundelo (27) por parciales de 6-0/6-2.
Un futuro preocupante
Debido a esta dura e inesperada derrota, nuestra primera raqueta nacional se despide del Master 1000 de Roma con sólo 30 puntos ATP dejando un futuro incierto. Ahora su próximo desafío será el Challenger 175 de Valencia, donde pese a estar inscrito en las próximas horas evaluará si participará de dicho torneo.
