¡QUEDAN 3 FECHAS!: Así marchan Alexis, Suazo y Cepeda en la infartante lucha por el descenso en España

¡QUEDAN 3 FECHAS!: Así marchan Alexis, Suazo y Cepeda en la infartante lucha por el descenso en España

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

María José Quintanilla Movistar Arena

¿Cuándo será? Tras agotar su primer Movistar Arena, María José Quintanilla anunció entre lágrimas una nueva fecha
Gary Medel destina el recambio de La Roja a estos jugadores de la U y la UC

Voz autorizada: Gary Medel destina el recambio de La Roja a estos jugadores de la U y la UC
Otakin concierto de Korn enfermería presión alta

VIDEO | "Quedé Kornet...": Otakin se descompensó en concierto de Korn y terminó en enfermería con la presión alta
La insólita defensa de Arbeloa a Tchouaméni y Valverde tras pelea en el Real Madrid: "He vivido..."

La insólita defensa de Arbeloa a Tchouaméni y Valverde tras pelea en el Real Madrid: "He vivido..."
CAMILA FLORES RENOVACION NACIONAL FRAUDE AL FISCO

Renovación Nacional anunció acciones por caso que involucra a senadora Camila Flores: ¿De qué se trata?
JOAQUIN LAVIN LEON JUICIO ABOGADO DEFENESA PRISION PREVENTIVA

"No se ha cometido…": Defensa de Joaquín Lavín León criticó prisión preventiva y anunció importante paso
Los últimos WhatsApp: ¿Qué se dijeron Joaquín Lavín Jr. y Cathy Barriga antes de que él se fuera tras las rejas?

Los últimos WhatsApp: ¿Qué se dijeron Joaquín Lavín Jr. y Cathy Barriga antes de que él se fuera tras las rejas?
Corte frena en seco al Ministerio de Seguridad y tumba querella por Caso Lincolao

“Carece de legitimidad": Corte frena en seco al Ministerio de Seguridad y tumba querella por Caso Lincolao
"¿Y si esa sangre era de mi abuela?": Nieta de María Elcira destapa angustia familiar tras importante hallazgo

"¿Y si esa sangre era de mi abuela?": Nieta de María Elcira destapa angustia familiar tras importante hallazgo
Luciano Cabral dejará Independiente y ya tendría definido su nuevo club

¡MENOR QUE OTRAS FIGURAS! El alcanzable sueldo que hacerca a Luciano Cabral a Colo Colo

Jornada clave la que se vivió hoy en La Liga española y su infartante lucha por el descenso, y es que el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo remontó su partido y consiguió una revitalizadora victoria en casa, mientras que el Elche de Lucas Cepeda supo rescatar un punto que los ilusiona con la permanencia.

Efectivamente, el elenco nervionense sufrió bastante en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde quedando menos de diez minutos para el final del compromiso el Espanyol se imponía por la mínima, pero los agónicos goles de Andrés Castrín (82') y Akor Adams (90+2') desataron la euforia y el triunfo del local.

El lateral formado en las inferiores de Colo Colo fue titular en el elenco blanquirrojo y salió reemplazado a los 64 minutos de juego, mientras que el 'niño maravilla' arrancó en el banco de suplentes, pero su ingreso en el entretiempo fue clave, pues terminó asistiendo a Adams en el tanto de la remontada.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Por su parte, Cepeda estuvo en el banquillo y no vio acción en el empate 1-1 entre Elche y Deportivo Alavés, y si bien no lograron imponer su localía, el trámite de un encuentro donde caían tras un penal para los forasteros le da un importante valor al punto que consiguieron gracias a la paridad que marcó Álvaro Rodríguez a los 72'.

¿Cómo quedaron los chilenos en su lucha por el descenso?

Con estos resultados, el Sevilla alcanzó los 40 puntos y la duodécima ubicación en la tabla de La Liga, alejándose por tres unidades de la zona de descenso directo, mientras que Cepeda y el Elche quedaron un puesto abajo (13°) de Alexis, Suazo y compañía, con un total de 39 puntos a falta de tres jornadas para el desenlace.

Te puede interesar: ¡MENOR QUE OTRAS FIGURAS! El alcanzable sueldo que acerca a Luciano Cabral a Colo Colo

NOTAS DESTACADAS

María José Quintanilla Movistar Arena

¿Cuándo será? Tras agotar su primer Movistar Arena, María José Quintanilla anunció entre lágrimas una nueva fecha
Gary Medel destina el recambio de La Roja a estos jugadores de la U y la UC

Voz autorizada: Gary Medel destina el recambio de La Roja a estos jugadores de la U y la UC
Otakin concierto de Korn enfermería presión alta

VIDEO | "Quedé Kornet...": Otakin se descompensó en concierto de Korn y terminó en enfermería con la presión alta
La insólita defensa de Arbeloa a Tchouaméni y Valverde tras pelea en el Real Madrid: "He vivido..."

La insólita defensa de Arbeloa a Tchouaméni y Valverde tras pelea en el Real Madrid: "He vivido..."
CAMILA FLORES RENOVACION NACIONAL FRAUDE AL FISCO

Renovación Nacional anunció acciones por caso que involucra a senadora Camila Flores: ¿De qué se trata?
JOAQUIN LAVIN LEON JUICIO ABOGADO DEFENESA PRISION PREVENTIVA

"No se ha cometido…": Defensa de Joaquín Lavín León criticó prisión preventiva y anunció importante paso
Los últimos WhatsApp: ¿Qué se dijeron Joaquín Lavín Jr. y Cathy Barriga antes de que él se fuera tras las rejas?

Los últimos WhatsApp: ¿Qué se dijeron Joaquín Lavín Jr. y Cathy Barriga antes de que él se fuera tras las rejas?
Corte frena en seco al Ministerio de Seguridad y tumba querella por Caso Lincolao

“Carece de legitimidad": Corte frena en seco al Ministerio de Seguridad y tumba querella por Caso Lincolao
"¿Y si esa sangre era de mi abuela?": Nieta de María Elcira destapa angustia familiar tras importante hallazgo

"¿Y si esa sangre era de mi abuela?": Nieta de María Elcira destapa angustia familiar tras importante hallazgo
Luciano Cabral dejará Independiente y ya tendría definido su nuevo club

¡MENOR QUE OTRAS FIGURAS! El alcanzable sueldo que hacerca a Luciano Cabral a Colo Colo
Kast responde a ofensiva de la oposición por polémica Ley de Reconstrucción: Asegura que buscan "destruir y hacer daño"

Kast responde a ofensiva de la oposición por polémica Ley de Reconstrucción: Asegura que buscan "destruir y hacer daño"

¡EL FIN DE UNA ERA! FIFA no continuará con Panini para el álbum del Mundial desde 2031
Alejandro Tabilo cae tempranamente en el Australian Open.

¡IRRECONOCIBLE! Jornada para el olvido de Alejandro Tabilo en Master 1000 de Roma

VIDEO | ¡LA CONFIANZA NECESARIA! La destacada charla de Caputo que le dio el gol a Coquimbo Unido
Tras horrible muerte de estudiante: Inacap queda bajo la lupa por fatal incidente con descarga eléctrica

Tras horrible muerte de estudiante: Inacap queda bajo la lupa por fatal incidente con descarga eléctrica

¡CRISIS MERENGUE! Figuras del Real Madrid se van a los golpes tras fuerte pelea
"La corrupción se combate siempre”: Así reaccionó alcalde Vodanovic a decisión de dejar a Joaquín Lavín Jr. tras las rejas

"La corrupción se combate siempre”: Así reaccionó alcalde Vodanovic a decisión de dejar a Joaquín Lavín Jr. tras las rejas
Cathy Barriga dispara en contra la prensa tras conocer sentencia de Joaquín Lavín Jr: "un poco de empatía"

Cathy Barriga dispara en contra la prensa tras conocer sentencia de Joaquín Lavín Jr: "un poco de empatía"
Joaquín Lavín león

Por delitos de fraude al fisco: Dictan prisión preventiva a Joaquín Lavín León y su ex asesor
Fernando Gago responde tajante a la opción de Alexis Sánchez en la U

¿Se viste de azul?: Fernando Gago responde tajante a la opción de Alexis Sánchez en la U