¡QUEDAN 3 FECHAS!: Así marchan Alexis, Suazo y Cepeda en la infartante lucha por el descenso en España

Jornada clave la que se vivió hoy en La Liga española y su infartante lucha por el descenso, y es que el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo remontó su partido y consiguió una revitalizadora victoria en casa, mientras que el Elche de Lucas Cepeda supo rescatar un punto que los ilusiona con la permanencia.

Efectivamente, el elenco nervionense sufrió bastante en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde quedando menos de diez minutos para el final del compromiso el Espanyol se imponía por la mínima, pero los agónicos goles de Andrés Castrín (82') y Akor Adams (90+2') desataron la euforia y el triunfo del local.

El lateral formado en las inferiores de Colo Colo fue titular en el elenco blanquirrojo y salió reemplazado a los 64 minutos de juego, mientras que el 'niño maravilla' arrancó en el banco de suplentes, pero su ingreso en el entretiempo fue clave, pues terminó asistiendo a Adams en el tanto de la remontada.

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Por su parte, Cepeda estuvo en el banquillo y no vio acción en el empate 1-1 entre Elche y Deportivo Alavés, y si bien no lograron imponer su localía, el trámite de un encuentro donde caían tras un penal para los forasteros le da un importante valor al punto que consiguieron gracias a la paridad que marcó Álvaro Rodríguez a los 72'.

¿Cómo quedaron los chilenos en su lucha por el descenso?

Con estos resultados, el Sevilla alcanzó los 40 puntos y la duodécima ubicación en la tabla de La Liga, alejándose por tres unidades de la zona de descenso directo, mientras que Cepeda y el Elche quedaron un puesto abajo (13°) de Alexis, Suazo y compañía, con un total de 39 puntos a falta de tres jornadas para el desenlace.

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