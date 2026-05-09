"No se ha cometido…": Defensa de Joaquín Lavín León criticó prisión preventiva y anunció importante paso

JOAQUIN LAVIN LEON JUICIO ABOGADO DEFENESA PRISION PREVENTIVA

Por: Paula Osorio

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El exdiputado Joaquín Lavín León pasó su primera noche en prisión preventiva luego de que la justicia le impusiera la medida por presuntos delitos de corrupción y fraude al fisco.

Durante esta jornada, fue su abogado defensor, Cristóbal Bonacic, quien se encargó de dar las primeras novedades e impresiones del caso, cuestionando la medida cautelar que mantiene a su representado en Capitán Yáber.

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Según indicó Cooperativa, el abogado dijo que, más allá de que Lavín Lavín León haya quedado en prisión preventiva, "es una medida absolutamente desproporcionada y no se ajusta a los antecedentes del caso. Esperamos que se revierta a corto plazo".

El profesional acusó que "toda persona tiene derecho a un juicio objetivo e imparcial, y no una investigación sesgada como se ha desarrollado hasta el día de hoy".

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Respecto a lo último y de acorde a lo señalado por Publimetro, Bonacic confirmó que apelarán a la prisión preventiva: “En atención a la falta de fundamentos de la resolución de ayer, esperamos que la instancia que corresponda acojan nuestros planteamientos (...) siempre en miras de un juicio oral, no en una audiencia de formalización”.

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