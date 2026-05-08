Tras horrible muerte de estudiante: Inacap queda bajo la lupa por fatal incidente con descarga eléctrica

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Por: Catalina Martínez

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La trágica muerte de un estudiante registrada al interior de un Inacap en la comuna de La Granja motivó una serie de acciones por parte de la autoridad sanitaria metropolitana durante este viernes. El hecho, ocurrido mientras se desarrollaba una actividad práctica, derivó en la apertura de un procedimiento administrativo destinado a determinar las circunstancias del violento caso.

Recordemos que el hecho ocurrió durante la noche del miércoles, mientras el alumno de 21 años participaba en un taller, instancia en la que habría recibido una descarga desde un sistema eléctrico de alta tensión. A raíz de lo ocurrido, la Seremi de Salud resolvió abrir un procedimiento para revisar las condiciones y posibles responsabilidades del recinto.

La seremi Pía Venegas encabezó una fiscalización en el establecimiento para levantar información sobre las condiciones de seguridad existentes. De acuerdo con La Tercera, la revisión incluyó instalaciones eléctricas, medidas preventivas, protocolos internos y el uso de equipamiento de protección.

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En ese sentido, junto con informar el despliegue de diligencias para esclarecer responsabilidades en lo ocurrido, la autoridad expresó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de este estudiante y expresamos nuestras condolencias a su familia, cercanos y comunidad educativa”.

Luego recalcó que “los establecimientos educacionales y de formación técnica tienen la responsabilidad de resguardar adecuadamente la seguridad de estudiantes, trabajadores y comunidades educativas”. En ese sentido, indicó que la investigación apunta a determinar si existieron fallas en el cumplimiento de la normativa por parte del Inacap.

Asimismo, Venegas hizo hincapié en que —tratándose de actividades prácticas riesgosas— “las medidas preventivas y los protocolos de seguridad deben aplicarse de manera permanente y rigurosa”.

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