"¿Y si esa sangre era de mi abuela?": Nieta de María Elcira destapa angustia familiar tras importante hallazgo

Nuevos antecedentes surgieron en torno a la búsqueda de María Elcira Contreras, adulta mayor cuyo rastro se perdió hace ya dos años durante una reunión familiar por el Día de la Madre. En medio de las diligencias, Carla Hernández —su nieta— se refirió públicamente al tema.

Recordemos que recientemente peritos hallaron manchas de sangre en un mueble de la vivienda de Jacinto Ayala, cuidador del Fundo Las Tórtolas, último lugar donde estuvo la adulta mayor antes de desaparecer.

Frente a eso, en una entrevista con CHV Noticias, Hernández señaló que “es terrible para nosotros como familia que no se pueda determinar si pertenece a Jacinto Ayala o a otra persona“.

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“Aunque sea una cantidad muy pequeña, nos deja con una angustia tremenda. ¿Y si esa sangre era de mi abuela? Tampoco podemos saber cuánto tiempo lleva ahí”, añadió la joven, expresando que “tenemos una sensación muy amarga, quizás nunca vamos a saber a quién corresponde esta sangre. De verdad nos deja helados“.

Luego apuntó contra atropellada investigación que, a lo largo del proceso, no ha estado exenta de polémica. “Cada vez nos damos cuenta de que hay más errores en la investigación. Negligencia“, sentenció. Al final, la nieta de María Elcira apuntó directamente a Jacinto Ayala: “Esa persona ha mentido acerca de sus movimientos ese día. Es muy extraña su conducta“.

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