¡Impresionante! Video muestra el terrible momento en el que descarriló tren en Chiguayante

video-muestra-momento-descarrila-tren-chiguayante

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Aníbal Mosa anuncia tajante decisión sobre Arturo Vidal en Colo Colo

Aníbal Mosa anuncia tajante decisión sobre Arturo Vidal en Colo Colo: "Nosotros no vamos a..."
La Roja Femenina Sub 17 clasifica al Mundial con agónico triunfo ante Ecuador

¡Jornada histórica!: La Roja Femenina Sub 17 clasifica al Mundial con agónico triunfo ante Ecuador
María José Quintanilla Movistar Arena

¿Cuándo será? Tras agotar su primer Movistar Arena, María José Quintanilla anunció entre lágrimas una nueva fecha
Gary Medel destina el recambio de La Roja a estos jugadores de la U y la UC

Voz autorizada: Gary Medel destina el recambio de La Roja a estos jugadores de la U y la UC
Otakin concierto de Korn enfermería presión alta

VIDEO | "Quedé Kornet...": Otakin se descompensó en concierto de Korn y terminó en enfermería con la presión alta
La insólita defensa de Arbeloa a Tchouaméni y Valverde tras pelea en el Real Madrid: "He vivido..."

La insólita defensa de Arbeloa a Tchouaméni y Valverde tras pelea en el Real Madrid: "He vivido..."
CAMILA FLORES RENOVACION NACIONAL FRAUDE AL FISCO

Renovación Nacional anunció acciones por caso que involucra a senadora Camila Flores: ¿De qué se trata?
¡QUEDAN 3 FECHAS!: Así marchan Alexis, Suazo y Cepeda en la infartante lucha por el descenso en España

¡QUEDAN 3 FECHAS!: Así marchan Alexis, Suazo y Cepeda en la infartante lucha por el descenso en España
JOAQUIN LAVIN LEON JUICIO ABOGADO DEFENESA PRISION PREVENTIVA

"No se ha cometido…": Defensa de Joaquín Lavín León criticó prisión preventiva y anunció importante paso
Los últimos WhatsApp: ¿Qué se dijeron Joaquín Lavín Jr. y Cathy Barriga antes de que él se fuera tras las rejas?

Los últimos WhatsApp: ¿Qué se dijeron Joaquín Lavín Jr. y Cathy Barriga antes de que él se fuera tras las rejas?

Nueve carros resultaron con graves daños tras el descarrilamiento de un tren de carga este sábado en Chiguayante, en la región del Biobío, tras un accidente que ocurrió a las 5:12 horas de la madrugada. Durante esta jornada se difundieron imágenes de una cámara de seguridad que registró el momento.

La máquina pertenece a la empresa Fepasa y transportaba celulosa desde la comuna de Nacimiento hacia Coronel. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, no obstante, el tránsito en el "cruce Santa Sofía" se mantuvo interrumpido por más de cuatro horas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Según reportes, autoridades locales solicitaron buses de acercamiento para los vecinos de la zona tras la emergencia, mientras que desde la empresa EFE confirmaron que la interrupción del servicio durará al menos tres días por daños estructurales.

En tanto, la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya trabaja para determinar las causas exactas de lo sucedido. Por su parte, el director de seguridad de Chiguayante, Daniel Carrillo, señaló a radio Biobío que preliminarmente se presume una falla de tipo mecánica.

Te puede interesar: Cartas reveladoras y una rápida detención: El caso de parricidio que conmociona a Chiguayante

EL MOMENTO EN QUE DESCARRILA EL TREN EN CHIGUAYANTE

NOTAS DESTACADAS

Aníbal Mosa anuncia tajante decisión sobre Arturo Vidal en Colo Colo

Aníbal Mosa anuncia tajante decisión sobre Arturo Vidal en Colo Colo: "Nosotros no vamos a..."
La Roja Femenina Sub 17 clasifica al Mundial con agónico triunfo ante Ecuador

¡Jornada histórica!: La Roja Femenina Sub 17 clasifica al Mundial con agónico triunfo ante Ecuador
María José Quintanilla Movistar Arena

¿Cuándo será? Tras agotar su primer Movistar Arena, María José Quintanilla anunció entre lágrimas una nueva fecha
Gary Medel destina el recambio de La Roja a estos jugadores de la U y la UC

Voz autorizada: Gary Medel destina el recambio de La Roja a estos jugadores de la U y la UC
Otakin concierto de Korn enfermería presión alta

VIDEO | "Quedé Kornet...": Otakin se descompensó en concierto de Korn y terminó en enfermería con la presión alta
La insólita defensa de Arbeloa a Tchouaméni y Valverde tras pelea en el Real Madrid: "He vivido..."

La insólita defensa de Arbeloa a Tchouaméni y Valverde tras pelea en el Real Madrid: "He vivido..."
CAMILA FLORES RENOVACION NACIONAL FRAUDE AL FISCO

Renovación Nacional anunció acciones por caso que involucra a senadora Camila Flores: ¿De qué se trata?
¡QUEDAN 3 FECHAS!: Así marchan Alexis, Suazo y Cepeda en la infartante lucha por el descenso en España

¡QUEDAN 3 FECHAS!: Así marchan Alexis, Suazo y Cepeda en la infartante lucha por el descenso en España
JOAQUIN LAVIN LEON JUICIO ABOGADO DEFENESA PRISION PREVENTIVA

"No se ha cometido…": Defensa de Joaquín Lavín León criticó prisión preventiva y anunció importante paso
Los últimos WhatsApp: ¿Qué se dijeron Joaquín Lavín Jr. y Cathy Barriga antes de que él se fuera tras las rejas?

Los últimos WhatsApp: ¿Qué se dijeron Joaquín Lavín Jr. y Cathy Barriga antes de que él se fuera tras las rejas?
Corte frena en seco al Ministerio de Seguridad y tumba querella por Caso Lincolao

“Carece de legitimidad": Corte frena en seco al Ministerio de Seguridad y tumba querella por Caso Lincolao
"¿Y si esa sangre era de mi abuela?": Nieta de María Elcira destapa angustia familiar tras importante hallazgo

"¿Y si esa sangre era de mi abuela?": Nieta de María Elcira destapa angustia familiar tras importante hallazgo
Luciano Cabral dejará Independiente y ya tendría definido su nuevo club

¡MENOR QUE OTRAS FIGURAS! El alcanzable sueldo que hacerca a Luciano Cabral a Colo Colo
Kast responde a ofensiva de la oposición por polémica Ley de Reconstrucción: Asegura que buscan "destruir y hacer daño"

Kast responde a ofensiva de la oposición por polémica Ley de Reconstrucción: Asegura que buscan "destruir y hacer daño"

¡EL FIN DE UNA ERA! FIFA no continuará con Panini para el álbum del Mundial desde 2031
Alejandro Tabilo cae tempranamente en el Australian Open.

¡IRRECONOCIBLE! Jornada para el olvido de Alejandro Tabilo en Master 1000 de Roma

VIDEO | ¡LA CONFIANZA NECESARIA! La destacada charla de Caputo que le dio el gol a Coquimbo Unido
Tras horrible muerte de estudiante: Inacap queda bajo la lupa por fatal incidente con descarga eléctrica

Tras horrible muerte de estudiante: Inacap queda bajo la lupa por fatal incidente con descarga eléctrica

¡CRISIS MERENGUE! Figuras del Real Madrid se van a los golpes tras fuerte pelea
"La corrupción se combate siempre”: Así reaccionó alcalde Vodanovic a decisión de dejar a Joaquín Lavín Jr. tras las rejas

"La corrupción se combate siempre”: Así reaccionó alcalde Vodanovic a decisión de dejar a Joaquín Lavín Jr. tras las rejas