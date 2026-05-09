¡Impresionante! Video muestra el terrible momento en el que descarriló tren en Chiguayante

Nueve carros resultaron con graves daños tras el descarrilamiento de un tren de carga este sábado en Chiguayante, en la región del Biobío, tras un accidente que ocurrió a las 5:12 horas de la madrugada. Durante esta jornada se difundieron imágenes de una cámara de seguridad que registró el momento.

La máquina pertenece a la empresa Fepasa y transportaba celulosa desde la comuna de Nacimiento hacia Coronel. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, no obstante, el tránsito en el "cruce Santa Sofía" se mantuvo interrumpido por más de cuatro horas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Según reportes, autoridades locales solicitaron buses de acercamiento para los vecinos de la zona tras la emergencia, mientras que desde la empresa EFE confirmaron que la interrupción del servicio durará al menos tres días por daños estructurales.

En tanto, la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya trabaja para determinar las causas exactas de lo sucedido. Por su parte, el director de seguridad de Chiguayante, Daniel Carrillo, señaló a radio Biobío que preliminarmente se presume una falla de tipo mecánica.

Te puede interesar: Cartas reveladoras y una rápida detención: El caso de parricidio que conmociona a Chiguayante

EL MOMENTO EN QUE DESCARRILA EL TREN EN CHIGUAYANTE