La insólita defensa de Arbeloa a Tchouaméni y Valverde tras pelea en el Real Madrid: "He vivido..."

Justo en la antesala del Clásico frente al FC Barcelona, Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde protagonizaron una mediática pelea en el Real Madrid, y tras los interminables ecos que ha generado la situación, el técnico Álvaro Arbeloa aprovechó una conferencia de prensa para deslizar una insólita defensa a sus dirigidos.

Así es, ambos volantes del conjunto merengue se enfrascaron en una discusión que si bien no se conocen todos los detalles, terminó con el uruguayo recibiendo asistencia médica por, presuntamente, golpearse de forma accidental en la cabeza, e incluso será baja para la visita de su equipo al Spotify Camp Nou.

Ante los medios, Arbeloa le bajó el perfil al asunto con una insólita comparación: "Tenía un compañero que cogió un palo de golf y le dio un palazo a otro". "Lo más grave y lo que más me duele, se lo he dicho a mis jugadores, es que lo que pasa en el vestuario del Madrid debería quedarse en el vestuario del Madrid", lanzó el DT.

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Arbeloa le baja el perfil al conflicto Tchouaméni-Valverde

Bajo la misma línea, el otrora marcador central aseguró que conflictos dentro del camarín han ocurrido siempre, e insistió en que lo del francés y el charrúa ni siquiera pasó a mayores: "Han sucedido siempre, en todos lados, y con esto no lo estoy justificando ni mucho menos, pero claro que he vivido situaciones incluso peores".

🚨 Álvaro Arbeloa justifica la pelea entre Tchouameni y Valverde:



💥 "Yo he tenido un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha pegado un palazo a otro"



💬 "Lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario del Real Madrid"



💬 "Fue un… pic.twitter.com/0Z4cHuxizY — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 9, 2026

"Y lo que pasó ayer, también fue un incidente que al final tuvimos la muy mala suerte de que acabara con Fede con una brecha, pero fue un incidente que tiene más que ver con la poca fortuna que con lo que pasó realmente", sentenció Arbeloa, que una vez más se ha llenado de críticas por su nula capacidad de manejar el vestuario del Real Madrid.

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