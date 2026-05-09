¿Cuándo será? Tras agotar su primer Movistar Arena, María José Quintanilla anunció entre lágrimas una nueva fecha

María José Quintanilla Movistar Arena

Por: Paula Osorio

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La popular cantante de música ranchera, María José Quintanilla, vive una de las etapas más vibrantes de su carrera musical, tras anunciar una nueva fecha en el Movistar Arena por el éxito de ventas de su primera presentación.

Si bien ya habían pasado tres días desde que la artista anunció que la primera fecha se agotó, ahora se comunicaron con ella desde la producción para confirmarle la posibilidad de abrir una nueva venta.

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La cantante comunicó la buena noticia a través de su cuenta de Instagram y lo hizo junto a un emotivo video en el cual le contó la noticia a su madre.

"Parientes, vamos camino a contarle una noticia que acabamos de recibir con mi hermano. Estoy un poco emocionado y necesitamos que la primera persona que sepa sea mi mamá", comenzó diciendo Quintanilla entre lágrimas.

"Se liberó un cupo, nos avisaron ahora. Eres la primera persona que sabe. Lo logramos", le dice a su madre que inmediatamente la abrazó emocionada para felicitarla por el logro.

Las fechas de María José Quintanilla en el Movistar Arena:

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"Porque ustedes lo pidieron parientes. Cuando nos juntamos el universo juega a nuestro favor!
Para los que no alcanzaron, o los que quieran repetir la fiesta nos vemos el 13 de Octubre, 21:00 horas, Movistar Arena.", escribió junto al reel que superó los 200 mil "Me gusta".

El primer show, en tanto, se desarrollará a partir de las 19:00 horas del domingo 4 de octubre.

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