VIDEO | "Quedé Kornet...": Otakin se descompensó en concierto de Korn y terminó en enfermería con la presión alta

Otakin concierto de Korn enfermería presión alta

Por: Paula Osorio

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El influencer, Rodrigo Fernández (Otakin), terminó pasando un susto en la carpa de atención médica durante el concierto de Korn en Chile, tras sufrir una descompensación que no pasó desapercibida luego de que él mismo compartiera la situación.

En medio de los miles de fans que se reunieron este viernes en el Parque Estadio Nacional para disfrutar del show de la banda californiana, el creador de contenido relató a través de su cuenta de Instagram que logró llegar muy cerca del escenario antes de comenzar a sentirse mal.

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Tal como se ve en imágenes compartidas por el "anti-influencer", personal autorizado tuvo que retirar al influencer del sector del público para llevarlo de urgencia hacia la zona de enfermería, donde una de las se le constató un alza de presión que alcanzó los 146/84 mm Hg.

El creador de contenido contó toda la situación fiel a su estilo y regresó a la explanada para terminar de ver el concierto a pesar de haber sufrido el aumento de presión. "Quedé Corneta", señaló entre risas.

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Durante la mañana de este sábado aclaró que se encuentra bien y que solo comenzó a ver "puntitos" por la fatiga. "Estoy bien. Ni hice nada. Solo empecé a ver puntitos porque estaba muy apretado y fatigado, pero se disfrutó", cerró.

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