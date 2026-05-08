Kast responde a ofensiva de la oposición por polémica Ley de Reconstrucción: Asegura que buscan "destruir y hacer daño"

Una nueva controversia política se instaló este viernes en el Congreso, luego de que el Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast cuestionara duramente a la oposición por su postura frente al proyecto de Reconstrucción Nacional, acusando maniobras destinadas a frenar su avance legislativo.

La Moneda endureció su postura después de que se conociera que parlamentarios opositores evalúan ingresar miles de enmiendas al proyecto, una cifra que rondaría las 2.500. Desde el oficialismo consideran que la acción busca retrasar el proceso legislativo mediante una sobrecarga de indicaciones, más que introducir ajustes al contenido de la propuesta.

La posibilidad de que el proyecto enfrente nuevos obstáculos legislativos generó una reacción directa de Kast, quien utilizó su cuenta en X para referirse al tema. En su publicación, el jefe de Estado insistió en la necesidad de dar celeridad a las iniciativas que, a su juicio, requieren atención prioritaria.

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¿Qué dijo Kast al respecto?

"Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil", opinó.

El Ejecutivo apuesta a esta iniciativa como una de las principales herramientas para impulsar el crecimiento del país. La propuesta incorpora medidas destinadas a estimular el sector privado, fomentar nuevas oportunidades laborales y ejecutar proyectos de infraestructura orientados especialmente a territorios que han mostrado menor nivel de desarrollo.

Sin embargo, el plan se ha mantenido en el ojo de la polémica y ha recibido críticas desde diversos sectores, incluidas las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, quien puso sobre la mesas los posibles riesgos fiscales que implicaría la iniciativa.

El feroz debate por megarreforma

Por otro lado, el debate en el Parlamento ha evidenciado posturas contrapuestas frente al proyecto. Por un lado, legisladores de oposición sostienen que la presentación de enmiendas forma parte del trabajo legislativo y constituye un mecanismo legítimo de control político.

En contraste, desde el sector alineado con el Gobierno de Kast interpretan la estrategia como un intento de retrasar la tramitación, calificando el escenario como "inaceptable" y advirtiendo que diferencias políticas no deberían frenar una iniciativa que consideran prioritaria para el país.

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