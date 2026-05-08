Kast responde a ofensiva de la oposición por polémica Ley de Reconstrucción: Asegura que buscan "destruir y hacer daño"

Kast responde a ofensiva de la oposición por polémica Ley de Reconstrucción: Asegura que buscan "destruir y hacer daño"

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

"¿Y si esa sangre era de mi abuela?": Nieta de María Elcira destapa angustia familiar tras importante hallazgo

"¿Y si esa sangre era de mi abuela?": Nieta de María Elcira destapa angustia familiar tras importante hallazgo
Luciano Cabral dejará Independiente y ya tendría definido su nuevo club

¡MENOR QUE OTRAS FIGURAS! El alcanzable sueldo que hacerca a Luciano Cabral a Colo Colo

¡EL FIN DE UNA ERA! FIFA no continuará con Panini para el álbum del Mundial desde 2031
Alejandro Tabilo cae tempranamente en el Australian Open.

¡IRRECONOCIBLE! Jornada para el olvido de Alejandro Tabilo en Master 1000 de Roma

VIDEO | ¡LA CONFIANZA NECESARIA! La destacada charla de Caputo que le dio el gol a Coquimbo Unido
Tras horrible muerte de estudiante: Inacap queda bajo la lupa por fatal incidente con descarga eléctrica

Tras horrible muerte de estudiante: Inacap queda bajo la lupa por fatal incidente con descarga eléctrica

¡CRISIS MERENGUE! Figuras del Real Madrid se van a los golpes tras fuerte pelea
"La corrupción se combate siempre”: Así reaccionó alcalde Vodanovic a decisión de dejar a Joaquín Lavín Jr. tras las rejas

"La corrupción se combate siempre”: Así reaccionó alcalde Vodanovic a decisión de dejar a Joaquín Lavín Jr. tras las rejas
Cathy Barriga dispara en contra la prensa tras conocer sentencia de Joaquín Lavín Jr: "un poco de empatía"

Cathy Barriga dispara en contra la prensa tras conocer sentencia de Joaquín Lavín Jr: "un poco de empatía"
Joaquín Lavín león

Por delitos de fraude al fisco: Dictan prisión preventiva a Joaquín Lavín León y su ex asesor

Una nueva controversia política se instaló este viernes en el Congreso, luego de que el Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast cuestionara duramente a la oposición por su postura frente al proyecto de Reconstrucción Nacional, acusando maniobras destinadas a frenar su avance legislativo.

La Moneda endureció su postura después de que se conociera que parlamentarios opositores evalúan ingresar miles de enmiendas al proyecto, una cifra que rondaría las 2.500. Desde el oficialismo consideran que la acción busca retrasar el proceso legislativo mediante una sobrecarga de indicaciones, más que introducir ajustes al contenido de la propuesta.

La posibilidad de que el proyecto enfrente nuevos obstáculos legislativos generó una reacción directa de Kast, quien utilizó su cuenta en X para referirse al tema. En su publicación, el jefe de Estado insistió en la necesidad de dar celeridad a las iniciativas que, a su juicio, requieren atención prioritaria.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

¿Qué dijo Kast al respecto?

"Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil", opinó.

El Ejecutivo apuesta a esta iniciativa como una de las principales herramientas para impulsar el crecimiento del país. La propuesta incorpora medidas destinadas a estimular el sector privado, fomentar nuevas oportunidades laborales y ejecutar proyectos de infraestructura orientados especialmente a territorios que han mostrado menor nivel de desarrollo.

Sin embargo, el plan se ha mantenido en el ojo de la polémica y ha recibido críticas desde diversos sectores, incluidas las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, quien puso sobre la mesas los posibles riesgos fiscales que implicaría la iniciativa.

El feroz debate por megarreforma

Por otro lado, el debate en el Parlamento ha evidenciado posturas contrapuestas frente al proyecto. Por un lado, legisladores de oposición sostienen que la presentación de enmiendas forma parte del trabajo legislativo y constituye un mecanismo legítimo de control político.

En contraste, desde el sector alineado con el Gobierno de Kast interpretan la estrategia como un intento de retrasar la tramitación, calificando el escenario como "inaceptable" y advirtiendo que diferencias políticas no deberían frenar una iniciativa que consideran prioritaria para el país.

Te puede interesar: "Sorprende la porfía": Quiroz advierte uso de decretos si fracasa Ley de Reconstrucción Nacional

NOTAS DESTACADAS

"¿Y si esa sangre era de mi abuela?": Nieta de María Elcira destapa angustia familiar tras importante hallazgo

"¿Y si esa sangre era de mi abuela?": Nieta de María Elcira destapa angustia familiar tras importante hallazgo
Luciano Cabral dejará Independiente y ya tendría definido su nuevo club

¡MENOR QUE OTRAS FIGURAS! El alcanzable sueldo que hacerca a Luciano Cabral a Colo Colo

¡EL FIN DE UNA ERA! FIFA no continuará con Panini para el álbum del Mundial desde 2031
Alejandro Tabilo cae tempranamente en el Australian Open.

¡IRRECONOCIBLE! Jornada para el olvido de Alejandro Tabilo en Master 1000 de Roma

VIDEO | ¡LA CONFIANZA NECESARIA! La destacada charla de Caputo que le dio el gol a Coquimbo Unido
Tras horrible muerte de estudiante: Inacap queda bajo la lupa por fatal incidente con descarga eléctrica

Tras horrible muerte de estudiante: Inacap queda bajo la lupa por fatal incidente con descarga eléctrica

¡CRISIS MERENGUE! Figuras del Real Madrid se van a los golpes tras fuerte pelea
"La corrupción se combate siempre”: Así reaccionó alcalde Vodanovic a decisión de dejar a Joaquín Lavín Jr. tras las rejas

"La corrupción se combate siempre”: Así reaccionó alcalde Vodanovic a decisión de dejar a Joaquín Lavín Jr. tras las rejas
Cathy Barriga dispara en contra la prensa tras conocer sentencia de Joaquín Lavín Jr: "un poco de empatía"

Cathy Barriga dispara en contra la prensa tras conocer sentencia de Joaquín Lavín Jr: "un poco de empatía"
Joaquín Lavín león

Por delitos de fraude al fisco: Dictan prisión preventiva a Joaquín Lavín León y su ex asesor
Fernando Gago responde tajante a la opción de Alexis Sánchez en la U

¿Se viste de azul?: Fernando Gago responde tajante a la opción de Alexis Sánchez en la U
María Ercira

Caso María Ercira: revelan hallazgo de sangre humana en cabaña de testigo clave
Campeón del mundo con Argentina elige al mejor futbolista chileno de todos los tiempos

Campeón del mundo con Argentina elige al mejor chileno de la historia: "Es una leyenda"
Hazaña inminente de Pellegrini y el Betis sepulta la ilusión de La Roja

Hazaña inminente de Pellegrini y Real Betis sepulta la ilusión de La Roja: "Nunca hubo opción"
José Antonio Kast

Presidente Kast descarta apoyar la candidatura de Costa Rica a la ONU tras bajar apoyo a Bachelet
Sensible baja sacude Colo Colo antes de enfrentar a Deportes Concepción: "Lo tienen que cuidar"

Sensible baja sacude Colo Colo antes de enfrentar a Deportes Concepción: "Lo tienen que cuidar"
Martín Rodríguez da pistas sobre su futuro y un posible regreso a Chile

En vísperas de mercado: Martín Rodríguez da pistas sobre su futuro y un posible regreso a Chile
¡Terminaron detenidos! Sujetos protagonizaron insólita persecución en San Fernando tras robar millonario monto en... ¿Afrodisiacos?

¡Terminaron detenidos! Sujetos protagonizaron insólita persecución en San Fernando tras robar millonario monto en... ¿Afrodisiacos?
"Sorprende la porfía": Quiroz advierte uso de decretos si fracasa Ley de Reconstrucción Nacional

"Sorprende la porfía": Quiroz advierte uso de decretos si fracasa Ley de Reconstrucción Nacional

¡SONRÍEN LOS AZULES! Los jugadores que recupera de la lesión Universidad de Chile