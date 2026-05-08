¡MENOR QUE OTRAS FIGURAS! El alcanzable sueldo que hacerca a Luciano Cabral a Colo Colo

Luciano Cabral dejará Independiente y ya tendría definido su nuevo club

Por: Gonzalo Zamora

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El pasado fin de semana, el Campeonato Nacional se tomó una pausa seguir disputándose la Copa de La Liga, torneo que debuta esta temporada en el fútbol chileno y que busca aumentar la poca competencia que se venía teniendo hasta ahora.

Pese a esto, Colo Colo se enfrentó a Coquimbo Unido en un duelo pendiente por el Campeonato Naconal, donde gracias a una destacada actuación de Javier Correa quien marcó un doblete, los albos se quedaron con la victoria por 3-1.

Con este gran resultado, Colo Colo volvió a quedar como líder exclusivo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, superando en tres unidades a su más cercano perseguidor, el sorprendente Deportes Limache.

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Pese al buen rendimiento en la temporada donde actualmente van como los punteros del Campeonato Nacional, Colo Colo ya comienza a pensar en el próximo mercado de fichajes, donde ya tienen algunos posibles refuerzos en la mira.

Una cifra bastante razonable

En la última semana el nombre que más se repite en los pasillos del estadio monumental es el de Luciano Cabral, quien además mantiene un sueldo menor al de otras figuras del cacique. En definitiva, el volante nacional mantiene un sueldo mensual de 45 millones de pesos en Independiente, lo cuál es bastante menor a otros jugadores que superan los 50 millones.

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