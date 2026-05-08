VIDEO | ¡LA CONFIANZA NECESARIA! La destacada charla de Caputo que le dio el gol a Coquimbo Unido

Esta temporada está siendo bastante buena en general para los equipos chilenos que nos están representando en las distintas copas internacionales, esto ya que con cuatro fechas disputadas en la fase de grupos, todos los chilenos aún tienen opciones de clasificar a la siguiente fase de los torneos.

Uno de estos es el caso del actual monarca del fútbol chileno, Coquimbo Unido, quienes están disputando la Copa Libertadores en el Grupo B, el cuál comparten con Deportes Tolima, Universitario y Nacional.

Coquimbo Unido ha tenido una correcta participación en estas cuatro fechas de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde como lo mencionábamos, tiene altas opciones de continuar en la siguiente fase del torneo e incluso asegurar una posible participación en Copa Sudamericana en caso de ser necesario.

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El día de ayer, Coquimbo Unido enfrentó un vital encuentro ante Universitario en condición de local por la Copa Libertadores, donde pese a comenzar cayendo en el marcador, lograron recuperarse y se quedaron con la victoria por 2-1 y se mantienen en el segundo lugar de su grupo, con los mismos puntos que el líder.

Una arenga que significó un gol

Pero uno de los puntos claves de la victoria se dio en el minuto 68' con la pausa de hidratación, donde el estratega pirata, Hernán Caputo, felicitó a Guido Vadalá por un tiro al arco que no terminó en gol, pero que habría las opciones y lo instó a seguir intentándolo, lo cuál finalmente terminó en el gol de la victoria sólo tres minutos después.

Revisa a continuación la secuencia completa del momento:

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