“Tenemos absoluta tranquilidad": Así respondió Camila Flores a procedimientos de la Fiscalía por presuntos delitos de fraude al fisco

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Por: Catalina Martínez

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Tras los procedimientos realizados durante la jornada en el marco de una indagatoria de la Fiscalía —iniciada a partir de una denuncia anónima por un eventual fraude al fisco—, la senadora de RN Camila Flores se refirió públicamente al proceso que la mantiene bajo el escrutinio público.

Según indicó, ha actuado con total apertura frente a la investigación, poniendo a disposición de las autoridades —de manera voluntaria— todos los documentos requeridos, entre ellos sus antecedentes bancarios, informó ADN Radio.

“Desde el primer momento hemos colaborado plenamente con la investigación, entregando voluntariamente todos los antecedentes que nos han sido requeridos, incluyendo nuestras cartolas bancarias, señaló.

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Asimismo, la parlamentaria aludió al punto de partida de la causa, aclarando que corresponde a una acusación cuyos antecedentes se encuentran “en el contexto de una denuncia ‘anónima’ que actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público”.

¿Qué dijo sobre las recientes diligencias?

Al referirse a los procedimientos llevados a cabo durante el día, la legisladora sostuvo que corresponden a actuaciones propias del avance normal de la investigación. “Entendemos que las diligencias desarrolladas durante esta jornada forman parte de los procedimientos habituales dentro de una investigación en curso”, señaló.

En esa línea, Camila Flores planteó que ahora es el turno de la Fiscalía de continuar con las diligencias, subrayando la necesidad de que el proceso se lleve adelante con autonomía y estricta rigurosidad para aclarar los delitos que se le atribuyeron en la denuncia.

Además, junto con rechazar las irregularidades acusadas, fue tajante al expresar que se mantiene tranquila mientras se desarrolla la investigación. “Tenemos absoluta tranquilidad respecto de nuestra actuación y confiamos en que la investigación demostrará que no hemos cometido ningún acto irregular”, aseveró.

En el cierre de su declaración, la senadora insistió en que continuará colaborando activamente con las autoridades, poniendo a disposición toda la información necesaria para aclarar lo ocurrido. La causa, en tanto, sigue en desarrollo y será la Fiscalía la encargada de definir cómo avanzará el proceso.

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